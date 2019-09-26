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Muhafız Alayı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen A.K, 15 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde polis olarak görev yaptığını söyledi. Olay günü evinde dinlendiği sırada, amirlerinden gelen telefon üzerine TRT'ye gittiğini ve askerlerle karşılaştığını anlatan A.K, "Ana giriş nizamiyesinde halk kalabalığı vardı. Biz oraya vardığımızda olaylar yatışmıştı. Kaçmaya çalışan askerler vardı. Biz yakalayabildiğimiz kişileri aldık." diye konuştu.

- "Yapmış olduğunuz, FETÖ kalkışmasıdır"

Darbe girişimi sırasında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli H.B. de mesaideyken TRT'ye gitmelerinin emredildiğini, saat 23.30 civarında yerleşkeye girdiklerini belirtti. H.B, 2 tim halinde TRT yerleşkesine intikal ettiklerini, oradaki özel güvenlik görevlileriyle konuştuklarını, güvenlikçilerin içeride 3-4 otobüs asker olduğunu söylediklerini aktardı.

Bunun üzerinde çevre güvenliğini aldıklarını anlatan H.B. sözlerine şöyle devam etti:

"30 kişi kadardık. Telsizden, 'Canınızı verseniz de gittiğiniz yerlerden darbeci askerleri temizleyeceksiniz' diye anons geldi. Askerlerin, TRT içinde mevzilenip, silahlarını dışarı doğrulttuklarını gördük. Mustafa müdürümüz geldi. Ayrıca takviye olarak istihbarat daire başkanlığından polisler geldi.

Bir vatandaşımız, içeriye girmeye çalışırken, askerler tarafından bacağından vuruldu. İstihbarat Daire Başkanlığından bir müdürümüz askerlere megafondan, 'Asker size sesleniyorum, yapmış olduğunuz, FETÖ kalkışmasıdır, hemen yaptığınız eylemden vazgeçin ve teslim olun' diye anons yaptı. Vatandaşlar, nizamiyedeki askerleri ikna edip tek tek almaya başladılar. Çözülmeler başladı. Çok sayıda askeri vatandaşlar teslim aldı. Teslim alınan askerler, İstihbarat Daire Başkanlığına gönderildi."

Tanık Ali Osman Dinç de olay tarihinde TRT'nin olduğu bölgede ikamet ettiğini, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmalarını dinledikten sonra darbecilerle mücadele için TRT'ye gittiğini söyledi.

O gece TRT'de olan tanıdığı bir askerin, kendisini aradığını, "Burada Tanju Poshor diye bir hain var. TRT'deki olayları o yönetiyor." dediğini aktaran Dinç, orada bulunduğu süre içinde yaralanma ve vurulma hadiselerine şahit olmadığını kaydetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası

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