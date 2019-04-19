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Muhafız Alayı darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:17 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 82 kişinin tahliyesine hükmetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 82 kişinin tahliyesine karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ara karara yönelik savcının mütalaasının ardından sanıkların ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yakalamalı sanıkların infazlarının beklenilmesine, haklarında aynı sevk maddeleri ile açılan ve başka mahkemelerde görülen kamu davaları bulunduğu anlaşılan sanıklar Ahmet Müfit Küçük, Özgür Çiloğlu, Rasim Eşref Çıtak, Veysel Ezgin, Eray Uçgun, Melih Varol, Mesut Sancak, Ersan Kuluçlu ve Osman Kemal Küçük hakkındaki açılan tüm kamu davalarının tefrikine karar verdi.

Mahkeme, toplam 80 müşteki ve mağdurun belirlenen duruşma gününde dinlenmek üzere adlarına duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmasını kararlaştırarak, tanıkların, mağdur ve müşteki anlatımları bittikten sonra dinlenilmesi için işlem yapılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski astsubay Selçuk Ulus ile eski uzman çavuşlar İbrahim Cirtil, Gökhan Aydemir, Ahmet Arslan, Ünal Uzun, Memet Batuk, Zafer Biçici, Haydar Özkaya, Osman Çakmaklı, Şuhayip Coşkuner, Muharrem Karakaya, Muhammet Uz, Eshabil Dönmezer, Ahmet Erdal, Emre Cengiz, Arif Kurt, Abdulğani Sürer, Mustafa Sökmen, İlker Sel, Yavuz Dikmen, Murat Koraşlı, Bülent Palta, Oktay Hıdırıoğlu, Hüseyin Gürcü, Hüseyin Orçan, Yasin Kavutçu, Hakan Gürbüz, Erkan Coşkun, Çağrı Taşpınar, Yusuf Türk, Osman Demirturan, Murat Dursun, Kenan Oğuz, Bayram Ali Bayraktar, Ümit Erdem, Zafer Muhip, Osman Özkay, Mehmet Taştiken, Mehmet Duru, Kenan Uysal, Muhammet Kayhan, İsamettin Cihan, Halil Altındal, Adem Akbulut, Samet Sarı, Galip Bozoklulu, Yasin Kabakcı, Gökhan Ayçetin, Serdar Yıldırım, Abdullah Haney, Mesut Şen, Hasan Sezer, Mehmet Sayit Uçar, Tuncer Dinçer, Doğan Sapmaz, Mesut Pak, Halim Kara, Yalçın Zor, Şaban Darçın, Hacı Bekir Demirci, Orhan Çelik, Mustafa Demirel, Samet Dinçer, Şener Gömlekli, Mustafa Akman, Ömer İpkıran, Mehmet Dağlı, Haluk Karataş, Yusuf Ziya Poyraz, Muhsin Çönger, Osman Baydemir, Ayhan Gül, Yener Yabacıoğlu, Murat Uz, Abidin Üçkazan, Ümit İde, Ali Osman Ak, Zafer Öner, Mehmet Murat Arslan, Tuna Civil, Benal Yılmaz ve İbrahim Öçal'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu celse dinlenen sanık ve tanık anlatımı ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliye itti.

Mahkeme, 135 kişinin tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

Duruşma, 9-27 Eylül'e ertelendi.

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15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Muhafız Alayı darbe girişimi davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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