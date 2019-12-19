Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinleniyor

Tanık Bülent Ö, olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında astsubay rütbesinde görev yaptığını ifade etti.

Olay günü mesainin bir saat erken bitirildiğini anlatan Ahmet K, evindeyken yaşananlara ilişkin haberleri gördüğünü, bir süre sonra da mesaiye çağırıldığını belirtti.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Ahmet K, 15 Temmuz'dan bir gün önce birliğe katılış yaptığını, alayda 18 Temmuz'da yapılması planlanan törene ilişkin hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Olay öncesi 18 Temmuz'da yapılması planlanan alayın kuruluş yıl dönümü törenleri için hazırlık yaptıklarını anlatan Bülent Ö, darbe girişimine hazırlık kapsamında bir eylemle karşılaşmadığını dile getirdi.

Mesai bitiminden sonra evine gittiğini belirten Bülent Ö, televizyondan yaşanan "askeri hareketliliği" gördüğünü, bunun darbe girişimi kapsamındaki eylemler olduğunu sonradan anladığını söyledi.

Darbe girişimini öğrendikten sonra emrindeki askerlerini korumak için kışlaya gittiğini bildiren Bülent Ö, erlerin güvende olduğunu öğrendikten sonra silahlıkta sayım yaptıklarını ve herhangi bir olumsuz durum olmaması için tedbir aldıklarını kaydetti.

Tanık Bülent Ö, sabah saatlerinde eski alay komutanı Barış'ın kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini öğrendiğini ifade etti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

