Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren Yakup Y, olay tarihinde astsubay rütbesiyle Muhafız Alayında görev aldığını dile getirdi.

FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla arandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını belirten Yakup Y, "Ben bu yapının normal bir cemaat olmadığını anlamıştım. 2013'ten sonra irtibatımı kestim. Hatta bana ulaşamasınlar diye telefon numaramı dahi değiştirdim. Ancak yeni numaramdan da beni aramaya devam ettiler." açıklamasını yaptı.

Darbe girişimine ilişkin bilgi ve görgüsü sorulan Yakup Y, olay öncesi darbe hazırlığı anlamına gelebilecek bir durumla karşılaşmadığını, ancak olası bir tatbikattan bahsedildiğini bildirdi.