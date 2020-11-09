Muhalefet Albayrak’ın İstifasıyla İlgili Açıklama İstiyor

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili tartışmada halen Yürütme’nin başı konumundaki Cumhurbaşkanlığı’nca açıklama yapılmazken, muhalefet partileri ekonomideki mevcut tabloda istikrarsızlık söz konusuyken istifa meselesinde “ciddiyetsizlik” yaşandığı belirterek tepki gösteriyor.
Albayrak’ın Instagram’dan yaptığı açıklamayla saat 18.40 civarında istifa ettiğini kamuoyuna duyurması ve aynı dakikalarda Twitter’daki hesabına erişilememesi üzerinden saatler geçti. Ancak AKP’lilerce de istifaya ilişkin değerlendirmeler paylaşılmaya başlanmasına rağmen halen Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan resmi açıklamanın yanı sıra Yürütme organı açısından Cumhurbaşkanlığı’nca da açıklamada bulunulmaması tartışmayı büyüttü.
Muhalefet partileri, Albayrak’ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olması dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlık koltuğuyla ilgili istifa meselesine “aile” ekseninde yaklaşıldığı eleştirisinde bulunuyor.
CHP: "Aile kavgası ekonomiyi batırıyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Albayrak’ın istifasıyla ilgili resmi makamlarca resmi açıklama yapılmamasına tepki gösterdi. Albayrak’ın Erdoğan’ın damadı olması dolayısıyla “aile kavgası” yorumunda bulunan Öztrak, “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” paylaşımı yaptı.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de, aynı zamanda ekonomi alanı uzmanlığına sahip bir siyasetçi kimliğiyle Albayrak’ın istifasıyla ilgili resmi bir yaklaşım sergilenmemesi nedeniyle Türkiye’nin zarar gördüğüne işaret etti. Böke, “Aile şirketine çevirdikleri devlet yönetiminde bakan istifası aile işine dönüşmüş vaziyette! İstifa edip etmediği dahi açıklanamaz halde. Şahsım düzeni ağır bir buhran yaratıyor. Bu kadim memleket bunu hak etmiyor. Türkiye 1 aileden büyüktür! Bu düzeni değiştireceğiz!” mesajını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “4 saattir millet; "Yetmez ama evet" diyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası devlet şûrasında değil, aile şûrasında değerlendiriliyor. Bakalım göreceğiz. Damat 1'den büyük mü?” tepkisini gösterdi.
Akşener: "Sayın Erdoğan bir yol ayrımındasın"
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Albayrak'ın istifa açıklaması sonrasında 3 Kasım'daki son parti grup toplantısında, ekonomi nedeniyle "damat bakan" olarak hedef aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin yaptığı açıklamaların videosunu yeniden paylaştı. Akşener, söz konusu paylaşımda grup konuşmasında da kullandığı "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" görüşlerini paylaştı.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da “Millî ekonomi anlayışınızın sadece ranttan ibaret olduğunu, devleti döviz borcuna boğduğunuzu; çiftçiden, emekliye, esnafa gence kadar herkes biliyor. Türk ekonomisinin bu hâlde olmasının bizatihi sebebi ranta ve dövize düşkün zihniyetiniz. Darısı diğerlerinin başına...” sözleriyle Albayrak’ın istifasını değerlendirdi.
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da “Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz böyle bir dönemde; Maliye Bakanı istifa etti mi etmedi mi? İstifa kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Hesabı hacklendi mi hacklenmedi mi? Hacklenmediyse instagram üzerinden istifa olur mu? Bu sorulara bir zahmet iktidar cevap versin” tepkisini gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de, “Bir ülke nasıl kötü yönetilirin en güzel cevabı bu akşam yaşadıklarımızdır. Sorun istifa değil, sorun konuşamayan Türkiye’dir. Sorun, bu milletin kaynaklarını damadın kariyer planlamasına heba eden, demokrasimizi ve ekonomimizi çökerten sistemin ta kendisidir. Tam demokrasi gelecek!” tepki mesajını paylaştı.