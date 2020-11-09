Muhalefet Albayrak’ın İstifasıyla İlgili Açıklama İstiyor

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili tartışmada halen Yürütme’nin başı konumundaki Cumhurbaşkanlığı’nca açıklama yapılmazken, muhalefet partileri ekonomideki mevcut tabloda istikrarsızlık söz konusuyken istifa meselesinde “ciddiyetsizlik” yaşandığı belirterek tepki gösteriyor. Albayrak’ın Instagram’dan yaptığı açıklamayla saat 18.40 civarında istifa ettiğini kamuoyuna duyurması ve aynı dakikalarda Twitter’daki hesabına erişilememesi üzerinden saatler geçti. Ancak AKP’lilerce de istifaya ilişkin değerlendirmeler paylaşılmaya başlanmasına rağmen halen Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan resmi açıklamanın yanı sıra Yürütme organı açısından Cumhurbaşkanlığı’nca da açıklamada bulunulmaması tartışmayı büyüttü. Muhalefet partileri, Albayrak’ın aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olması dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlık koltuğuyla ilgili istifa meselesine “aile” ekseninde yaklaşıldığı eleştirisinde bulunuyor.

CHP: "Aile kavgası ekonomiyi batırıyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Albayrak’ın istifasıyla ilgili resmi makamlarca resmi açıklama yapılmamasına tepki gösterdi. Albayrak’ın Erdoğan’ın damadı olması dolayısıyla “aile kavgası” yorumunda bulunan Öztrak, “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” paylaşımı yaptı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de, aynı zamanda ekonomi alanı uzmanlığına sahip bir siyasetçi kimliğiyle Albayrak’ın istifasıyla ilgili resmi bir yaklaşım sergilenmemesi nedeniyle Türkiye’nin zarar gördüğüne işaret etti. Böke, “Aile şirketine çevirdikleri devlet yönetiminde bakan istifası aile işine dönüşmüş vaziyette! İstifa edip etmediği dahi açıklanamaz halde. Şahsım düzeni ağır bir buhran yaratıyor. Bu kadim memleket bunu hak etmiyor. Türkiye 1 aileden büyüktür! Bu düzeni değiştireceğiz!” mesajını verdi.