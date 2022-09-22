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Muhalefet ‘bizim için harika olur’ dese de AK Parti’de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

22.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara kulisleri son günlerde seçim tarihi ile ilgili çalkalanıyor. Seçimin 1 ay öne çekilme ihtimali ile ilgili muhalefet kanadı ‘bizim için harika olur’ dese de AK Parti tarafında böyle bir niyetin olmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu da konu ile ilgili son yaptığı açıklamada seçim tarihinin öne çekilmesi ile ilgili karar alınırsa kesinlikle destekleyeceklerini belirtmişti. İşte erken seçim ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Muhalefet ‘bizim için harika olur’ dese de AK Parti’de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

Türkiye’de son dönemde en çok merak edilen konulardan birisi de erken seçim tartışmaları olmaya devam ediyor. 'Erken seçim olacak mı?' sorusu üzerinden yürütülen tartışmaların seyrini değiştirecek bir kulis bilgisi de bugün ortaya çıktı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin 1 ay öne çekilme ihtimaline ilişkin olarak kulislerde konuşulanları yazdı.

Muharrem Sarıkaya, seçimin 14 Mayıs'ta olacağı iddialarını yazısına taşıyarak, "İddia o ki AK Parti, çok partili hayata geçişin günü olan Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs’ta seçime gitmek istiyor. Hemen belirteyim, konu ile ilgili AK Parti’den dün önemli bazı isimlerle sohbet ettiğimde anladım ki bu yönde bir karar yok" dedi.

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‘AK PARTİ’DE BÖYLE BİR NİYET YOK’

Sarıkaya şöyle yazdı:

"Cumhur İttifakı’nın liderleri aralarındaki sohbetlerde olma ihtimali üzerinde durmuş, ancak enikonu, detaylı bir şekilde mesele ele alınmadığı için ilk aşamada vazgeçilmiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Muhalefet buna yanaşmaz konuyu istismar eder' diyerek uzun süredir sıcak bakmadığını daha önce de bu sütunda dile getirdim. Hem Erdoğan, hem de MHP lideri Bahçeli, zamanında yapılmasının doğru olacağına vurgu yapıyor.

Son dönem Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’den 14 Mayıs’ta seçime 'Bizim için harika olur…' açıklaması gelmiş olsa da bu yönde AK Parti’de bir niyet yok"

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