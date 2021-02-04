Muhalefet Boğaziçili Öğrencilere “Terörist” Denilmesine Tepkili

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu çocuklara terörist diyorlar. Suç… Bir kişinin terörist sayılabilmesi için mahkeme kararı lazım. Devleti yöneten, devletin en tepesindeki kişinin ağzından çıkan sözü tartması lazım. ‘Terörist' diyor, ne yaptı… Eline silah aldı adam mı dövdü, adam mı öldürdü… Bir yerleri mi taradı. Hayır. Anayasa'nın verdiği hakkı kullanıyor. Bu hakkı kullandı diye bir insan nasıl terörist ilan edilir. Hem suçtur, dava açılırsa tazminat ödemek zorundadırlar. Çocuklarımızı gençlerimizi kazanmak durumundayız. Bakın gençler bazen bizim düşündüğümüzden daha aşırı hareket de yapabilirler. Ama bunları anlayışla karşılamak lazım. ‘Terörist' dediler tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi. Kaybeden kim. Terörist lafını kullanan. Yazıktır günahtır. Bu çocukları suçlamamak lazım. Çocukları dinlemek lazım. Çocuklarla konuşmak lazım. Bunlar bizim ülkemizin yetiştirdiği çok değerli evlatlar.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Dün itibarı ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gençler terörist oldu. Kim tarafından? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. Bunu çok yanlış çok sakıncalı bulduğumu ifade etmek isterim. O gençlere bir sözüm var, 31 Mart’a giderken çiftçilere Sayın Cumhurbaşkanı terörist dedi, esnafa terörist dedi, kendi partisine oy vermeyen Kürtlere terörist dedi, biz siyasilere zaten terörist dedi dün itibarı ile o gençleri dinlemek yerine onların sesini duyup ne dediklerini anlamak yerine onlara terörist dedi. Ben bu genç arkadaşlarımıza bu terörist kulübe hoşgeldiniz diyorum, aramıza hoşgeldiler.

Bu arada Sayın Soylu ve Sayın Erdoğan’a da bir uyarıda bulunmak isterim, provokasyon elbette toplumsal olaylarda olur bu devletin görevi güvenlik güçlerinin görevi o provokatörleri ayıklamaktır. Bir şeyler söylemeye çalışan o gençleri hem o provokatörlerden korumazsanız siz suçlusunuz. İkincisi o gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız yine yanlış yaparsınız. Genci gence kırdırmanın bir yomunu bulmuş olursunuz ki bunu çok sakıncalı buluyorum. Siz terörist olarak baktığınız zaman o gençleri dinlemediğiniz zaman o gençlerin Türkiye’ye dair umudunu zaten yüzde 67’ye yakını yurtdışına kalmak isteyen gençlerin içine Türkiye’nin en güzide okulunun en parlak gençlerini de itmiş olursunuz. Devlet yönetmek ciddiyet ister cıvıklıktan kaçınılması gerekiyor. Provokatör varsa yakalayın ne işiniz var sizin dedi kodu yapmak dışında. Ben 80 öncesinin talebesiyim Sayın Erdoğan’ın yaşı var ama o dönemde top oynadığı için bilmesi mümkün değil. Haftanın düşmanı çok güzel bir sözdü bu algoritma bir süre işe yarar. O dönemin bir öğrencisi olarak söylüyorum bu tür gençlerin sinir uçları ile oynadığınız zaman doğru değildir. Kaosu çıkarabilirsiniz parçası olursunuz ama yönetemezsiniz yazıktır, günahtır bu ülkeye.