Muhalefet Brunson Kararına Tepkili

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest kalmasına muhalefet cephesinden tepki geldi. Kamuoyundaki Brunson kararına yönelik tepkilere karşı ilk resmi açıklama ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter aracılığıyla yapıldı. Altun, ilk mesajıyla “Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye’de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur” görüşünü savundu.

Altun, ABD Başkanı Trump’ın konuya yaklaşımına da tepki göstererek, “Ne yazık ki hatırı sayılır bir süredir Türkiye’nin bağımsız yargısı Amerikan yönetimince baskı altına alınmaya çalışılmış, ülkemiz çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakılmıştır… ABD başkanı Donald Trump’a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır” diye yazdı.

Bu arada Brunson kararı sonrasında Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptığı da duyuruldu.