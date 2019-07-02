Muhalefet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yükleniyor

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı referandum çağrısını yineledi. “Taraflı cumhurbaşkanı olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “İki takım futbol maçı yapacaklar, maçı tarafsız hakem yönetir. Bir bakıyorsunuz ‘Tarafsız hakem yönetmesin, bizim takımın kaptanı yönetecek' deniliyor. Bu maç adil, adaletli bir maç olabilir mi?” sorusunu yöneltti. Türkiye’de halkın talebinin tarafsız cumhurbaşkanlığından yana olduğunu savunan CHP lideri, “İnanmıyorsan referandum yapalım, vatandaşa soralım (…) Emin olun ezici çoğunluk tarafsız olsun çıkacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, daha önce, İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra, seçmenin verdiği mesajlardan birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olduğunu belirtmiş, bu makamda oturan kişinin, ülkenin gelenekleri gereği tarafsız olması gerektiğini ve hatta bununla ilgili bir referandum yapılabileceğini dile getirmişti.

Akşener: Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz

İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında CHP ile işbirliği yapan İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener de, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hata yaptığını, kendisinin bu hususta nasıl ikna edildiğini anlamakta zorlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresi ve ortağı tarafından oyuna getirildiğini düşündüğünü söyleyen Akşener, “Birileri sizi tek adam rejimine ikna etti, nefsinize iyi geldi, peki sonuç ne oldu? Siz şimdi tek adam olarak her yanlış kararın, her yanlış icraatın bizzat siyasi sorumlusu değil misiniz?” şeklinde konuştu. “Herkes sorumluluktan kaçıp iktidar nimetleriyle gününü gün ederken Erdoğan’ın yalnız kaldığını" savunan İYİ Parti lideri, "Ak Parti ile Saray'ın arasına fersah fersah mesafe girdi. Bunların faturası hep size kesiliyor. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz” diye konuştu.