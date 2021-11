Muhalefet: “Erdoğan Türkiye’yi Fakirleştiriyor”

Muhalefet liderleri ve sözcüleri, Merkez Bankası’nın bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşü doğrultusunda faiz indirme kararı almasını ülkeyi ve vatandaşları fakirleştirmek olarak değerlendirdi.

TBMM’de bugün Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, bunun arka planında Erdoğan’ın “faiz neden enflasyon sonuç” görüşüyle faiz karşıtı sert tutumu gündemdeydi. Merkez Bankası’nın döviz kurunda yeniden artışı tetikleyen kararı dolayısıyla Erdoğan’ın dünkü “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını milletin sırtından kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanlarla olamam” sözleri tepkiyle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, #HemenSeçim etiketini kullanarak ‘‘Artık Dur Erdoğan’’ tepkisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Türk Lirası’nda bugün de değer kaybı yaşanmasıyla ilgili, geçmişte sağlık kuruluşlarında sessiz olunması gerektiğini hatırlatmak için parmağıyla sus işareti yapan hemşire afişiyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, “Şimdi diyorlar ki, Cumhuriyet Halk Partisi hataları söylüyor ama yol göstermiyor diyorlar, yol gösteriyoruz. Ekonominin kurtuluşu budur. Recep Tayyip Erdoğan’ın susması lazım. O konuştukça dolar çıkıyor, o karıştıkça dolar çıkıyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan susarsan, dolar artmaz. Karışmayacaksın... Recep Tayyip Erdoğan sussun, hiç olmazsa bu abartılı kötüye gidiş durur. Sonra geleceğiz ve bu işi kökünden düzelteceğiz. Atatürk resminden sonra bu topraklarda en çok asılan resimdir. Eğer bu resme uyarsa, ekonominin kurtuluşu budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın susması lazım. O konuştukça dolar çıkıyor, o karıştıkça dolar çıkıyor. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki kurtuluş reçeteniz, ülkenin kurtuluş reçetesi: Susarsan, dolar artmaz. Karışmayacaksın...” tepkisini gösterdi.

Özel, hemşire afişini işaret ederek, “Bu ülkenin bütün çocukları hep hemşire hanımı dinledi. Bir sus ki dolar 1 lira hemen düşecek, 1 lira. Bir ay sus 3 lira daha düşer diyor, yeter ki sen sus diyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden dev paket: Recep Tayyip Erdoğan sussun, hiç olmazsa kötüye gidiş, artık bu abartılı kötüye gidiş durur. Sonra geleceğiz ve bu işi kökünden düzelteceğiz. Ne diyordunuz geçmişte? ‘Bozdurun dolarları, güvenin bu kardeşinize.’Yazdılar oraya, 250 dolar bozdurana bedava tıraş; doları bozduran berbere koştu! Bozdurduğunda 6 liraydı dolar, şimdi oldu 11 lira. 250 dolarda adamın zararı 1250 lira. Dünyanın en pahalı sakal tıraşını yaptırdınız vatandaşa. Bedava tıraş 1250 liraya gelir mi ya? Erdoğan’a inanırsan, böyle tıraşı sinek kaydı yapmazlar, derisini de yüzerler adamın” sözleriyle devam etti.

“Japon Yeni 30 yıldır istikrarlı, biz en pahalı gaz alıcısıyız”

CHP’li Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın dünkü basın toplantısında Japon Yeni ile ilgili kıyaslamasını anımsatarak, “Böylesi cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Japon Yeni demiş. Yahu Cahit Bey, hani bir sürü para birimi var, seç birini saçmala orada da Japon Yeni deme be kardeşim. İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkıldığında 1 dolar 360 Japon Yeni idi, 3 kat değer kazanarak 114 Japon Yeni’ne geldi. 30 yıldır, tam 30 yıldır bir Amerikan doları 108 ila 114 Yen arasında gider, gelir. Dünyanın en istikrarlı parası. 30 senedir değer kaybetmiyor adamların parası” ifadesini kullandı.

Özkan’ın Türkiye’de doğalgazın hanelere dörtte biri fiyatına sunulduğu iddiasına karşılık Özel, “Dünyada doğalgazı bizden pahalıya alan yok. Sürünenler ile bizim gibi şahlananları bir karşılaştıralım: Türkiye’de bir işçi, bir saat asgari ücret üzerinden brüt 1,85, net 1,5 dolar kazanıyor. Sürünenler de Amerika’da 7,5 dolar, 5 katı. İngiltere’de 13 dolar, Fransa’da 10 dolar, Almanya’da 11 dolar. Yani Hans’ın emeği, Hasan’ın emeğinden 8 kat değerli. Helga’nın alın teri, Hülya’nın alın terinden 8 kat değerli. Hülya’nın askeri ücretinden kesilen vergiyle, Helga’nın ürettiği Mercedes’e biniyor reis. Bir tane de yetmez, iki taneye biniyor hangisinde olduğunu bilemesinler diye; Amerikan Başkanı özentisi... Helga’ya 12 dolar veren Merkel, uçakta Kemal Bey’in oturduğu gibi halkın arasına oturuyor” ifadesini kullandı.

İyi Parti de Erdoğan - Merkez Bankası ilişkisini sorguladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Erdoğan’ı etiketleyerek, “Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?” diye sordu. Akşener, “Paramızı pul, itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir. Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir: Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir. Artık Yeter” tepkisini paylaştı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Erdoğan’ın dünkü açıklamasıyla bugünkü Para Politikası Kurulu’na aleni şekilde müdahale ettiğini söyleyerek, “Türk ekonomisinin kaptan köşkünde kim var, belli değil. Türkiye ekonomisi yönetilmiyor. Politikasızlık temel unsur haline gelmiş. Böyle bir ekonomide istikrarın olması mümkün değil” dedi.

Usta, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, “cari açığı düzeltirsek enflasyonu aşağı çekeriz” yaklaşımıyla ekonomide olumlu adım atılamayacağını ifade etti. Para Politikası Kurulu’nun içi çelişkilerle dolu bir karar aldığını savunan Usta, “Faiz talimatla düşmez. Faiz indirmeyi kafaya koymuş, talimatı almış, ona mazeret arayan bir Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararını görüyoruz. Şu anda Türkiye’de bir Merkez Bankası olmamış olsa Türkiye ekonomisi bundan daha istikrarlı olur. Hele hele kontrolsüz bir kredi genişlemesine gidilirse enflasyon iyice azacaktır. Enflasyon çok hızlı bozulan bir şeydir. Önümüzdeki dönemde çok yüksek enflasyonları görmemiz maalesef kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

Bu arada TBMM’de görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçesinde makro ekonomik çerçeveden söz edilemeyeceğini vurgulayan Usta, Türkiye’nin yönetilemediğini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “Görüyoruz ki, enflasyon ve faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur: İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!” paylaşımında bulundu.

Babacan: “Vatandaşlara faizli kredi verildi, lafa gelince faize karşı”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Erdoğan’a etiketleyerek “Yazıklar olsun. Ülkeyi günbegün değil, dakika dakika, an be an daha da yoksullaştırıyorsunuz. #Dolar11 sizin eseriniz Erdoğan” mesajını paylaştı.

Çorum’da ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri dikkat çeken Babacan, “Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Sağda solda lobi aramaya da gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan’dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi Beştepe’dedir. Dünyada böyle bir şey yok. Bu ülkenin Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı’nın elinde oyuncağa dönüştü” dedi. Babacan, “Sayın Erdoğan ‘Gelişmiş ülkeler en büyük krizi yaşıyor’ diyor. Hangi ülkeymiş? Hangi ülkede asgari ücretin satın alma gücü bu kadar düştü? Hangi ülkede emekliler bu kadar perişan? Dünyada paranın en bol olduğu dönemlerden birinden geçiyoruz. O gelişmiş ülkeler dediği ülkeler, vatandaşlarına pandemi döneminde karşılıksız destek verdi. Bizde faizli kredi verildi. Kredi üstüne kredi, faiz üstüne faiz bindirildi. Lafa gelince faize çok karşı” tepkisini de dillendirdi.

“Erdoğan yapımı krizdeyiz” diyen Davutoğlu AKP’lilere seslendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama sonrasında basın toplantısı düzenleyerek faiz indirimi kararına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinde. Bu kriz ne global ne bölgesel bir krizdir, bu kriz ‘Erdoğan yapımı’ bir krizdir. Sadece son 8 ayda dolar, Türk Lirasına karşı %50'den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiç bir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile. Aylık 250 Dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, zar zor iş bulabilen siz vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor. Sizden 3 yıl önce ‘yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosudur bu. Maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı ‘bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete…’ Gerçeklikten öylesine koptular ki; dolar füze gibi tırmanıyor; bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor” dedi.

Davutoğlu, AKP’lilere, bürokratlara da seslenerek, “Millete yapılan bu ihanetlere hükümet üyeleri ve bürokratları da ortak hale gelmişlerdir. Bakın açıkça söylüyorum: Ülke böyle bir felakete sürüklenir, böyle bir ateşin içine atılırken seslerini çıkarmayan bürokratlar da sorumludurlar. Bütün bunlar ortadayken ülke yoksulluğun, yolsuzluğun, açlığın, işsizliğin, gelir adaletsizliğinin girdabına düşmüşken artık söz bitmiştir. Üç neslin ideal ve değerlerini ayaklar alına alan iktidara sesleniyorum: Ahlakçı olmayın, ahlaklı olun! Değerli AK Partili milletvekili kardeşlerim, soruyorum sizlere, bütün bu tablo karşısında vicdanınız rahat mı? Daha ne zamana kadar bu yanlışlar karşısında sessiz kalacaksınız? Peygamber efendimizin o kutlu sözünü tekrar hatırlayın: ‘Haksızlık karşısından susan dilsiz şeytandır!’ Ey iktidar sahipleri, artık kabul edin, daha fazla inat etmeyin, yönetemiyorsunuz! İktidarınız artık inandırıcılığını her alanda yitirmiştir. Hemen bir erken seçime gitmek dışında bir kurtuluş yolu yoktur” diye konuştu.

HDP: "Erdoğan ekonomiyi esir aldı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da, Merkez Bankası'nın Saray'dan bağımsız hareket etmediğini söyleyerek "Dün kararı verilmiş, bugün ilan edildi. Ekonominin kitabını yazan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomiyi nasıl esir aldım’ alt başlığını bugün okumuş olduk. Merkez Bankası, bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan’ın emrindeyim' lafını ilan etmiş oldu" diye konuştu.

Merkez Bankası'na, "İktidar gidecek ama sizler orada kalacaksınız. Hesabını vermek durumundasınız" diye seslenen Beştaş, "Merkez Bankası bir orta oyunu oynadı, biz de izledik. Halbuki bunun kararı AKP grup toplantısında sufle olarak verildi. Bunun daha önce de açıklandığını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok" tepkisini gösterdi.

Beştaş, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın "Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?" ifadelerine karşılık "Hayretle izledik. Japonya’yı herhalde bilmiyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip. Kişi başı milli gelir 20 bin dolar seviyesine gelsin, Türkiye’de de kimse doları merak etmeyecektir" eleştirisinde bulundu.