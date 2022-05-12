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Muhalefet "Göndereceğiz" diyor ama... Dikkat çeken "Mülteci" açıklaması

12.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mülteci konusu gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. Muhalefet partilerinden peş peşe "Göndereceğiz" açıklamaları yapılırken, bunun mümkün olup olmadığı ve hangi şartlarda gerçekleşeceği ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, bunun uluslararası hukuka uygun olmadığını ve boşa algı yapıldığını ve tek bir Suriyelinin gönderilemeyeceğini söyledi.

Muhalefet "Göndereceğiz" diyor ama... Dikkat çeken "Mülteci" açıklaması

Son zamanların en çok konuşulan konularından olan mülteci sorunu gündemden düşmezken, muhalefet partilerinden de "Göndereceğiz" açıklamaları gelmeye devam ediyor. 2023 Haziran ayından yapılacak olan seçimler öncesi muhalefet partilerinin neredeyse tamamı, göçmenleri ülkelerine geri göndereceğini vaat ediyor. Hükümet de her fırsatta buna karşı çıkarken, "Gönüllü geri göndermeler" için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı kesimler de başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacıların geri gönderilemeyeceğini çünkü bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Bu gelişmelerle birlikte; muhalefetin de belirttiği şekilde bir "geri gönderme" olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.

Katıldığı bir televizyon programında, mülteciler konusunda dikkat çeken bilgiler veren Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, muhalefetin vaat ettiği şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

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"ÖLÜME Mİ İTELİM?"

Türkiye'de şu anda, 192 ülkeden 5 milyon 497 bin 733 kişi olduğunu açıklayan Ok, "geri gönderileceği" ifade edilen Suriyeliler hakkında ise "Boş algı" şeklinde konuştu. Suriye'deki şartların uygun hale gelmediği taktirde sığınmacıların geri gönderilmesinin düşünülemeyeceğini söyleyen Ok, uluslararası hukuka da uygun olmadığını belirterek "Ölüme mi itelim?" dedi.

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"BOŞ ALGIDIR"

Muhalefete de "Bir taşı bile kıpırdatamazlar" şeklinde seslenen Dr. Gökçe Ok, "Boş algıdır. Uluslararası hukuk, sığınmış insanları geri göndertmiyor. dedi. Bunun gerçekleşmesi için için kişinin gönüllü rızası gerektiğini belirten Ok, "Kişiyi gönüllendireceksiniz, kabulünü ve orada yaşama standartlarını sağlayacaksınız." şeklinde konuştu.

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