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Muhalefet Guaido'yu Ulusal Meclis Başkanlığı için destekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 04:06 | Son Güncelleme

Ülkede muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'te gelecek yıl yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için muhalif lider Juan Guaido'nun destekleneceği bildirildi

CARACAS (AA) - Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'te 2020'de düzenlenecek Meclis Başkanlığı seçimleri için aday gösterme hakkı bulunan muhalefet partileri, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu görevine devam etmesi için destekleyeceğini açıkladı.

Venezuela basınında yer alan habere göre, milletvekili Carlos Berrizbeitia, Ulusal Meclis'te milletvekili sayısı en düşük olan partilerin aday göstereceği 2020 Ulusal Meclis Başkanlığı seçimleri için Guaido'yu destekleyeceklerini duyurdu.

Berrizbeitia, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı Juan Guaido'nun "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "Ülkede hükümet gaspı sona erene kadar Juan Guaido'yu AN Başkanı olarak görevine devam etmesi için desteklemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Carlos Berrizbeitia, okuduğu bildirinin, Ulusal Mecliste olağanüstü bir oturum düzenlenmesi ve herkesin katıldığı bir parlamento anlaşması oluşturmak için Ulusal Meclis'e gönderileceğini de söyledi.

Ulusal Meclis'te 2016'da imzalanan Yönetilebilirlik Anlaşmasına göre, 2020 Ulusal Meclis Başkanı seçiminde, mecliste en az temsilciye sahip partiler meclis başkanı adaylarını seçecek.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan beri ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in arabuluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos ayı başında Nicolas Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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