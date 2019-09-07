Muhalefet Guaido'yu Ulusal Meclis Başkanlığı için destekleyecek

CARACAS (AA) - Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'te 2020'de düzenlenecek Meclis Başkanlığı seçimleri için aday gösterme hakkı bulunan muhalefet partileri, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu görevine devam etmesi için destekleyeceğini açıkladı.

Venezuela basınında yer alan habere göre, milletvekili Carlos Berrizbeitia, Ulusal Meclis'te milletvekili sayısı en düşük olan partilerin aday göstereceği 2020 Ulusal Meclis Başkanlığı seçimleri için Guaido'yu destekleyeceklerini duyurdu.

Berrizbeitia, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı Juan Guaido'nun "en iyi seçenek" olduğunu belirterek, "Ülkede hükümet gaspı sona erene kadar Juan Guaido'yu AN Başkanı olarak görevine devam etmesi için desteklemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Carlos Berrizbeitia, okuduğu bildirinin, Ulusal Mecliste olağanüstü bir oturum düzenlenmesi ve herkesin katıldığı bir parlamento anlaşması oluşturmak için Ulusal Meclis'e gönderileceğini de söyledi.