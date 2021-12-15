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Muhalefet, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamladı: Siyasi Etik Yasası çıkarılacak, YÖK kaldırılacak

15.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasama, yürütme, yargı, kamu yönetimi, demokratik sistemin temel esasları ana başlıklarından oluşan parlamenter sistem önerisi, son redaksiyon işlemlerinin ardından rapor haline getirilerek liderlere sunulacak. Yapılan son toplantıda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kaldırılması, siyasi etik yasası çıkarılması konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Muhalefet, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamladı: Siyasi Etik Yasası çıkarılacak, YÖK kaldırılacak

6 muhalefet partisi, Ekim ayı başından bu yana yazım çalışmalarını sürdürdüğü Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını dünkü son toplantıda tamamladı.

Yasama, yürütme, yargı, kamu yönetimi, demokratik sistemin temel esasları ana başlıklarından oluşan parlamenter sistem önerisi, son redaksiyon işlemlerinin ardından rapor haline getirilerek liderlere sunulacak.

Yapılan son toplantıda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kaldırılması ve Siyasi Etik Yasası çıkarılması konusunda da uzlaşmaya varıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşan komisyon, 5 ana başlık ve 75 konu başlığı üzerinde uzlaşma sağladı.

YÖK kaldırılacak

Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında en dikkat çeken önerilerden birisi de 1980 darbesi sonrasında kurulan ve yıllardır tartışma konusu olan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kaldırılması.

Üniversitelere idari, akademik ve mali özerklik öngören muhalefetin çalışmasında üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak için ise yeni bir kurul kurulması öneriliyor. Bu çerçevede, rektörler ise üniversitenin akademisyenleri tarafından seçilecek.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığını esas alan muhalefet, ekonomi alanında faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi üst kurulların siyasi baskıdan arındırılacak şekilde yapılandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Siyasi Etik Yasası çıkarılacak

Son toplantıda ayrıca Siyasi Etik Yasası çıkarılmasında da uzlaşma sağlandı. Buna göre milletvekili, üst düzey kamu görevlileri, bakanların 2 yılda bir mal beyanında bulunması ilkesi benimsenirken, siyasetçilerin yetkilerini kayırmacılık amacıyla kullanamayacağı öngörüldü.

Uzlaşmaya göre siyasetçiler pahalı hediye alamayacak, asgari ücretin onda birinden fazla değeri olan hediyelerin beyanı zorunlu olacak.

TBMM'de kurulacak olana Siyasi Etik Komisyonu, siyasetçiler ile üst düzey kamu görevlileri için doğrudan veya şikayet üzerine inceleme yapabilecek.

Son söz liderlerde

6 parti temsilcisinden oluşan komisyon Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisini yapılacak son yazım düzenlemelerinden sonra rapor haline getirerek, en kısa sürede genel başkanlarına sunacak.

Liderlerin önerileri doğrultusunda yapılacak son düzenlemenin ardından, yeni yılda parlamenter sistem önerilerinin kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Ancak açıklamanın 6 siyasi partinin genel başkanının ortak toplantısı ile mi yoksa komisyon üyeleri tarafından mı kamuoyuna yapılacağı henüz netleşmedi.

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