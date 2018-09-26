Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türkiye'deki muhalefetin de merceğinde. Ziyareti DW Türkçe'ye değerlendiren CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, ziyaretle ilgili "büyük endişe" taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, “Türkiye’de siyasi çıkar elde etmek, referandumu kazanmak ya da seçimlere giderken gücünü artırmak için hep kendine bir düşman, hedef belirledi” diyen Özel, bu hedefin bazen Hollanda, bazen de Almanya, son dönemde de ABD olduğunu belirtti. “Almanya’daki vatandaşlarımız, ikili ilişkilerdeki yanlışlar yüzünden hep zarar gördü” diyen Özel, ziyaretin bu yanlışların son bulması adına bir anlam ifade etmesini istediklerini dile getirdi.

Erdoğan ve Merkel ilişkisini "ayıplı" olarak tanımlayan ve bu ayıbın kendisini en çok göçmenler konusunda gösterdiğini öne süren Özel, “İki lider, daha önce yaptıkları utanç verici pazarlıklardan bu ziyarette uzak durmalıdırlar” mesajını verdi.

Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde Türkiye’deki ekonomik krizin yapısal sorunlarının gündeme getirilmesi ve hukukun üstünlüğünün tartışılması gerektiğini dile getiren Özel, Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısının arttığını, tutuklama ve salıvermelerin Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, sözlerini "Türkiye’de her türlü barışçıl eylem, her türlü hak arama devlete karşı bir ayaklanma olarak görülüp en sert biçimde bastırılıyor" şeklinde sürdürdü.