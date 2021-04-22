Muhalefet Merkel’i Anayasa Mahkemesi’ne Şikayet Edecek

Almanya’da salgınlarla mücadele kapsamında federal hükümetin eyaletleri devre dışı bırakmasını sağlayan Federal Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda değişiklik, gelen tüm eleştirilere rağmen federal meclisten sonra eyaletler meclisinde de kabul edildi. Yasadaki değişiklik, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve muhtemelen gelecek hafta başından itibaren uygulanacak.
Salgınlarda ülke genelinde aynı önlemlerin uygulanmasını öngören yasa değişikliğini, muhalefet partileri ve anayasa uzmanları, Almanya’nın siyasi sistemini değiştirdiği, ayrıca temel hakları kısıtladığı için eleştiriyorlar.
Liberal FDP partisi, Merkel hükümetinin anayasayı çiğnediği ve özgürlük haklarına, federalizm sistemine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını duyurdu.
Yasa değişikliğinin arkasında Başbakan Merkel’in olduğu biliniyor. 26 Eylül’deki genel seçimler ve eyalet parlamentosu seçimlerinde oy kaybı yaşayacaklarını düşünen çok sayıda eyalet başbakanı, Corona sürecinde Merkel’le düzenlenen zirvelerde ortak olarak alınan önlemleri kendi başlarına hafiflettiler veya devre dışı bıraktılar.
Eyalet temsilcilerinin tavırlarından çok rahatsızlık duyan ve Corona virüsü vaka ve ölüm sayısında bir azalma yerine artış yaşanmasının nedenini de yerel yönetimlerde gören Merkel, eyaletleri devre dışı bırakarak, bu gibi durumlarda merkezi hükümete daha fazla yetkinin verilmesini ve son kararın başbakanlığa devredilmesini istiyor. Merkel’in, bu yasama döneminin sonunda aktif politikayı bırakacağını zaten aylar önce ilan ettiği için, koltuğunu kaybetme endişesi yaşamadığı, kamuoyundaki hoşnutsuzluğa ve federal yapıyı tartışmaya açan eleştirilere rağmen değişiklik konusunda ısrarcı olduğu analizi yapılıyor.
Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile Merkel’in pandemiye karşı planladığı bir dizi yeni önlem de devreye girecek. 100 bin kişi başına 7 gün boyunca Corona virüsü vaka sayısının 100’ü geçtiği bölgelerde akşam 22.00 ile 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu sayının 150’yi aştığı bölgelerde mağazalar, müzeler ve spor tesisleri kapanacak, sadece günlük ihtiyaç maddeleri satan market gibi yerler, eczaneler ve benzin istasyonları açık kalacak. Sayının 165’i aştığı bölgelerde de okullar kapatılarak, uzaktan eğitime geçilecek. Almanya genelinde bu rakamın 160 civarında olduğu belirtilirken, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiği ve gelecek hafta başında ülkenin birçok bölgesinde kısıtlamaların devreye gireceği tahmin ediliyor.
Bu arada Almanya’da aşılama sürecinde yaşanan sorunlar sürüyor. Aşılamaya hız vermeyi planlayan ülkenin Rus aşısı Sputnik V’in satın alınması yönündeki girişimleri somuşlaştırdığı haber verildi. Moskova’yı ziyaret eden Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Almanya’nın Sputnik V aşısından 30 milyon doz alacağını duyurdu. Kretschmer, önümüzdeki hazirandan itibaren yaz ayları boyunca her ay 10’ar milyon aşı gönderileceğini açıkladı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn bundan bir süre önce, aşının Rus üreticileriyle sevkiyat için ikili görüşmeler yapıldığını doğrularkan, Almanya‘nın Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız olarak Sputnik V aşısını satın alacağını bildirmişti. Başbakan Angela Merkel de, Rus aşısının AB‘de kullanılmasını desteklediğini, birliğin sipariş vermemesi halinde Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını söylemişti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V,
Mart ayından bu yana Avrupa İlaç Ajansı’ından (EMA) onay almadı, o yüzden de AB tarafından siparişi gerçekleşmedi.