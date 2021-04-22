Muhalefet Merkel’i Anayasa Mahkemesi’ne Şikayet Edecek

Almanya’da salgınlarla mücadele kapsamında federal hükümetin eyaletleri devre dışı bırakmasını sağlayan Federal Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda değişiklik, gelen tüm eleştirilere rağmen federal meclisten sonra eyaletler meclisinde de kabul edildi. Yasadaki değişiklik, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve muhtemelen gelecek hafta başından itibaren uygulanacak.

Salgınlarda ülke genelinde aynı önlemlerin uygulanmasını öngören yasa değişikliğini, muhalefet partileri ve anayasa uzmanları, Almanya’nın siyasi sistemini değiştirdiği, ayrıca temel hakları kısıtladığı için eleştiriyorlar.

Liberal FDP partisi, Merkel hükümetinin anayasayı çiğnediği ve özgürlük haklarına, federalizm sistemine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını duyurdu.

Yasa değişikliğinin arkasında Başbakan Merkel’in olduğu biliniyor. 26 Eylül’deki genel seçimler ve eyalet parlamentosu seçimlerinde oy kaybı yaşayacaklarını düşünen çok sayıda eyalet başbakanı, Corona sürecinde Merkel’le düzenlenen zirvelerde ortak olarak alınan önlemleri kendi başlarına hafiflettiler veya devre dışı bıraktılar.