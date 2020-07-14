Muhalefet Partilerinden Ayasofya Yorumları

Danıştay kararıyla Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesi konusundaki tartışmalar devam ediyor. Muhalefet partilerinin liderleri de Salı günleri yapılan TBMM Grup toplantılarında Ayasofya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP: "Erdoğan samimi değil" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasının ilk kez 2005 yılında gündeme getirildiğini belirterek, Danıştay’ın bu talebi reddettiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, “2008’de bir dava daha açılıyor, o da reddediliyor. Anayasa Mahkemesi ayrıca kişi bakımından yetkisizlik kararı veriyor. 2016’daki davada Cumhurbaşkanı’nın avukatı da dahil oluyor. Bu dava daha önce defalarca görülmüş, reddedilmiş. Buranın ibadete açılması tamamen Erdoğan’ın ve idarenin kararıdır diyor ve davanın reddedilmesini istemişti. Şimdi Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun kararını iptal etti. Erdoğan da çıkıp Ayasofya’nın camiye dönüşmesi bu kararlılığımızın sonucudur diyor. Hangi kahramanlık? Bunun adı sahtekarlıktır” diye konuştu. “Bakanlar Kurulu’ndan karar çıkartın bu iş bitsin dedik” diyen Kılıçdaroğlu, “Samimi olun kardeşim. Etrafını dolanıp iki yüzlülük ediyorsun. Erdoğan bu konuların hiç birinde samimi değil. Erdoğan’ın tek düşündüğü koltuğudur. O koltuk için feda edemeyeceği hiçbir şey yoktur” ifadesini kullandı.

İyi Parti: "Erdoğan birleştiren değil, yine ayrıştıran bir konuşma yaptı" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, milletin beklentisinin yerine getirildiğini kaydederek, “Hayırlı olsun” dedi. Bununla birlikte Akşener, “Hayırlı olsun ama, Ayasofya ibadete açılsın, ama siyasete kapatılsın” diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararından sonraki konuşmasını eleştiren Akşener, “Siyasetin her kanadından gelen desteği, sağduyuyla ve birleştiren bir dille karşılasın. Yine yapamadı. Kavgadan beslenen bir ruh haliyle, Cumhuriyet’le bitmeyen kavgasının dışa vurumu niteliğinde, birleştiren değil, yine ayrıştıran bir konuşma yaptı” dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak değil, yine AK Parti Genel Başkanı olarak karşımızdaydı. Yine olmadı, yine yakışmadı” dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener, 1934’te alınmış karar için “hukuki bir hata ve ihanet” tanımlamalarına karşılık şu açıklamayı yaptı: “Çıktı, utanmadan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan kararı, hem hukuki bir hata, hem de ihanet olarak tanımladı. Kendine gel Sayın Erdoğan, ağzından çıkanı kulağın duysun.”