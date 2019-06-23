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Muhalefet partilerinin seçim sonucu tepkisi

23.06.2019 22:48 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına muhalefet partilerinden farklı tepkiler geldi.

Muhalefet partilerinin seçim sonucu tepkisi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttfakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından muhalefet partilerinden art arda açıklamalar geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul seçim sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikme saygı duyulmalıdır...Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" ifadesine yer verdi.

Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu reformlar ve yasal düzenlemelerin ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmesi" gerektiğii belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya, "Yine ve yeniden bir demokrasi dersi veren büyük Türk Milleti'ni selamlıyorum" sözleriyle başladı. Akşener, seçmenlerin 31 Mart seçimlerinin ardından "YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla kararlı bir cevap verdiklerini" ifade etti.

Akşener: Millet bu zihniyetin kulağını çekmiştir

Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış bir uyarıdır. Milletimiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir, İstanbul'da biraz morartmıştır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise seçimle ilgili açıklamasında, "İstanbul seçimlerini nihayet geride bıraktık. YSK marifetiyle hep anılacak bir 31 Mart oldu. En büyük mağduru da kuşkusuz HDPoldu. Birçok yerde kazandığımız yerlerin yok sayılması, aslında 23 Haziran'ı bir demokrasi referandumu olarak ele aldığımızı çokca dile getirdik. Tüm seçmenlere, Kürt halkını tebrik ediyorum. Farka bakarak, seçimin galibi Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Temelli: Kutuplaşma son bulmalı

Kutuplaşmış ve nefretle bezenmiş siyaset anlayışının sonlanması gerektiğini söyleyen Temelli, seçimlere üç gün kala önemli tartışmalar yaşandığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Sayın Öcalan'ın mektubunu ve önceki açıklamaları birlikte okuduğumuzda, 2013 yılındaki gibi demokratik Anayasa konusunda bir uzlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Tam da bu akşam parlamentoya sesleniyorum, gelin Anayasamızı yapalım. Gelin, tüm partiler, bir Anayasa yapalım."

Sadece parlamentoya sıkışmış bir çağrı yapmadıklarını, halka çağrı yaptıklarını söyleyen Temelli, "Üçüncü yolda buluşma ihtiyacımız var. Türkiye kamplaştı ve büyük mağduriyetlere yol açtı. Türkiye'nin 'Üçüncü yola' ihtiyacı var" diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

DW, HT/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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