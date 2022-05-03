Muhalefet seçim mesaisine başlıyor! Yol haritası belirlendi

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu yol haritasını ve stratejisini belirledi. Partiler arası bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunacak olan komisyon sandık güvenliği konusunda iş birliği yapacak. Komisyon, her ay liderlere rapor sunacak.

Milliyet'te yer alan habere göre; komisyonda; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez yer alıyor. Komisyon bayramdan önce yaptığı ilk toplantısında yol haritasını belirledi. 11 Mayıs’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde ikinci toplantısını gerçekleştirecek olan Komisyon, her ay liderlere rapor hazırlayacak. Seçim Güvenliği Komisyonu, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisinde toplanacak olan altılı masaya da ara rapor sunacak.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, adil bir seçim sürecinin geçirilmesi için çalışılacaklarını ve her türlü tedbirin alınacağını belirterek şunları söyledi:

“Ana başlıklar seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılacak üç ana başlık var ama bunun altında çok ara başlık var. Bunları çıkartıyoruz. Bu iş birliklerimizi seçim sonrasına kadar sürdüreceğiz. Bir oyun dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacağız.”

‘SEÇİMİN TAPUSU ELİNİZDE DEMEKTİR’

Seçim günü yapılması gereken işlemler olduğunu vurgulayan Üstün, “Sandıkları kollamak, orada ıslak imzalı tutanağı almak, seçimin tapusu odur. Elinizde ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı var ise seçimin tapusu elinizde demektir. Her sandıktan alınabilmesi için ortak hareket etme düşüncemiz var. Komisyon sandık güvenliği için ortak çalışma yürütecek. Seçmen kütükleri, partiler arasında bilgi paylaşımı, sandık kurulu üyeleri, müşahitlerin atanması ve birlikte iş birliği içinde yürütülmesi konusunda çalışacak olan altı partinin teknoloji birimleri de beraber çalışma yürütecek. Seçim günü ıslak imzalı tutanağı almak, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi konusunda ortak hareket edilecek.”

İkiz torunlarıyla bayramı kutladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYRAM FOTOĞRAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ailesi fotoğrafını paylaşarak bayramı kutladı. Fotoğraf karesinde bir süre önce dünyaya gelen ikiz torunları da yer aldı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz” notunu düştü





