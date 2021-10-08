Muhalefet 'Sistem Değişikliği' İçin Meclis'te Buluştu

Türkiye’de HDP dışındaki muhalefet partileri arasında, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme tekrar geçişi öngören ortak bir metin oluşturulması için sürdürülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 6 partinin temsilcisi, TBMM çatısı altında biraraya geldi.

Ana muhalefet partisi CHP ve Millet İttifakı ortakları İyi Parti, Saadet Partisi ile Demokrat Parti’nin yanı sıra iktidardaki AKP’den ayrılanlarca kurulmuş olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi arasında Türkiye’nin parlamenter sisteme geri dönüşü hedefini içeren görüşme trafiği yoğunlaştı. Partiler adına CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya üçüncü kez buluştu. Gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkarmaları beklentisi gündemde olan muhalefet cephesindeki bu altı siyasi parti arasında hukukçu kimliğine sahip genel başkan yardımcıları düzeyindeki görüşme, bu sefer TBMM çatısı altında gerçekleşti.

Bugünkü toplantıda kuvvetler ayrılığına dayalı şekilde parlamenter sistem oluşturulması amacıyla bağımsız yargı ve etkin yasamayı güçlendirme kararı pekişti. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı makamı için eskisi gibi tarafsızlık ilkesinin anayasal şart haline getirilmesinde fikir birliği yinelendi. Cumhurbaşkanı’nın atama yetkilerini kısıtlama yönünde de karar oluştu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Bugünün konusu, acil olan şey, anayasa değişikliği. İçinden geçtiğimiz anayasanın Türkiye’ye ne kadar uymadığı, yanlışların hepsinin sebebi, ortak paydamız da bu. İttifak için konuşmak bizim haddimiz değil. Siyasi partiler ve başkanlarımız karar verir. Bugünün konusu o değil. Anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatımız var. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda altı muhalefet partisinin bir araya geldiği çok az örnek var. Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. Bu sistemin değişmesi için mutabakat var” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu da, anayasa ve ilkeler yanı sıra Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Siyasi Etik Kanunu’nu görülebileceklerini ifade etti.

Liderler başkanlık sistemine veda edileceğini vurguluyor

Muhalefet cephesinde liderler trafiğindeyse, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’ın görüşmesi bugünkü gündemdeydi. Dün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu biraraya gelmişti.

Bugünkü görüşme sonrasında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Seçimler nihayet, en fazla 1,5 sene içerisinde yapılacakmış gibi bir manzara var. Seçim Kanunu’nda birtakım değişiklikler AK Parti tarafından geçirilecekse bunların da dikkate konması için en az bir sene Anayasa'ya göre geçmesi lazım üzerinden. Sene sonundan itibaren seçim ihtimali gündeme gelecek. En geç altı, yedi ay içinde de seçimler gerçekleşecek. Benim kanaatim önümüzdeki sene sonunda bir seçime gideceğiz. Bu konuların tamamı üzerinde çeşitli fikirler gündeme getiriliyor. Bugünkü şartlar altında parlamenter sisteme geri dönülmesi, en azından meclisin aktif hale getirilmesi, hem kanun yapma görevini yerine getirmesi, hem de hükümeti denetleme imkanına kavuşması yönünden çok büyük önem arz ediyor. Şu anda maalesef denetlenemeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Bugünkü başkanlık sistemine başından beri itiraz ettiğimiz nokta buydu. Denetlenemeyen yönetim, ülkenin başına çok ciddi sıkıntılar açabilir” diye konuştu.

DEVA Partisi lideri Babacan da, Türkiye’nin “Partili bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmesi” kaynaklı problemlerle boğuştuğunu belirterek, “Kuşkusuz sistem değişikliği önemli. Saadet Partisi, bizim gibi parlamenter sisteme geçilmesini destekleyen, savunan bir siyasi parti. Biz Saadet Partisi ile beraber altı partinin bir arada olduğu bir masadayız şu anda. Burada bütün hazırlıklar masaya konmuş durumda. Farklı partilerin üzerinde çalıştığı, olgunlaştırdığı hazırlıklar var. Bunlar görüşülmeye başlandı. Buradaki hedef kuşkusuz bütün çalışmaların mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirilmesi. Tabii bizim Saadet Partisi ile sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde değil, çok daha farklı konularda yakın bir işbirliği ve istişare sürecimiz var. Sadece bizler değil, çalışma arkadaşlarımız da sık sık bir araya geliyor. Dolayısıyla biz bundan çok çok mutluyuz” diye konuştu.

Dünkü görüşme kapsamında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “2023 veya daha öncesinde yapılacak seçimde, bu ucube sistemle parlamenter demokrasinin, hukuksuzlukla hukukun üstünlüğünün yeniden tahkim edilmesinin için bir tartıya çıkılacak. O tartıda da Erdoğan’ın temsil ettiği Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ortadan kalkacak” mesajını vermişti.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da, “Bizler siyasi partiler olarak ülkeye hizmet için kurulan yapılarız. İktidarın yanlışlarına muhalefet etmek zorundayız. Karşı karşıya kaldığımız tablo yalnızca iktidar değişimi tablosu değil Türkiye’nin bütünüyle yeniden demokrasinin, siyasetin ekonominin inşasıyla karşı karşıyayız. Hepimiz heybemizde ne varsa, farklı ırmakların bir denize açılması gibi Türkiye’yi de demokrasi denizine açacak çabaları omuz omuza vermemiz lazım. Bundan sonra daha çok görüşeceğiz. Bunlar iş birliği çalışmalarıdır, ittifak meselesi bunun ötesinde bir alandır ama her konuda her partiyle Türkiye’nin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

