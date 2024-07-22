Muhalefet tepki göstermişti! Evlenen kadınların soyadı değişikliğiyle ilgili madde paketten çıkarıldı

Soyadı düzenlemesi olarak kamuoyunda tartışılan maddeyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yargı paketinin tartışmalı maddeleri arasında yer alan soyadı düzenlemesinde söz konusu değişiklikten geri adım atıldı.

Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını öngören madde yargı paketinden çıkarıldı. Kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka duyurdu.

Nazlıaka konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Bizim gene çok üzerinde durduğumuz bir konu var. 9 yargı paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması... Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam biçimlerini, yaşam tercihlerini belirleyebilmek bir demokrasi hakkıdır. Ve tabii Anayasa mahkemesinin bu yönde vermiş olduğu bir karar var.

"MÜJDEYİ SİZLERE VERMEK İSTİYORUM"

Bu karara uyularak aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunu ile ilgili yapılması planlanan değişiklik kısacası soyadı dayatması dediğimiz mesele ve Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın 9 yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim.

"OLMAZSA OLMAZDI"

Özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime, tüm bu alanda görüş bildirmiş olan mücadeleci eşitlikçi erkeklere ve başta genel başkanımız Sayın Özgür özel olmak üzere partimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bu biz kadınlar açısından olmazsa olmazdı. Çok önemli bir konuydu. Dolayısıyla bu müjdeyi de bugünün habercisi olarak vermiş olayım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.