Muhalefet Van'daki işkence iddiaları için meclis soruşturması istiyor

Muhalefet partileri ise hastane raporuna dikkat çekerek iddialarla ilgili meclis soruşturması istiyor.11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut isimli iki kişinin işkence edilerek daha sonra Osman Şiban'ın askeri bir helikopterden atıldığı iddialarıyla ilgili olarak Van Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar sırasında yakalandığını, bu kişilerin yakanırken "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı ve bu esnada kayalıklardan düştüğünü belirtti. Valiliğin açıklamasında, söz konusu kişilerin PKK örgütüne yardım ve yataklık ettiklerinin belirlendiği de iddia edildi.

Şiban ve Turgut'un yakalanmalarının ardından hastaneye sevk edildiği ifade edilen Valilik açıklamasında, olayla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Muhalefet meclis soruşturması istiyor

Ancak muhalefet partileri, HDP ve CHP’nin yanı sıra DEVA Partisi de iddiaların daha kapsamlı araştırılmasını istiyor. HDP, olayla ilgili açıklamasında yaralanan 8 çocuk babası Osman Şiban ve 7 çocuk babası Şevket Turgut’un helikopterden atıldığının hastane raporu ile belgelendiğine dikkat çekti. HDP açıklamasında, "Tek başına bu belge bile, kurumsallaştırılmak istenen işkence yönetiminin her türlü meşru ve evrensel hukuk karşısında yargılanması için yeterlidir" ifadelerine yer verdi.