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  4. Muhalefet Van'daki işkence iddiaları için meclis soruşturması istiyor

Muhalefet Van'daki işkence iddiaları için meclis soruşturması istiyor

22.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Van Valiliği, Van Çatak’ta iki kişinin helikopterden atılarak işkence yapıldığı iddialarını yalanladı.

Muhalefet partileri ise hastane raporuna dikkat çekerek iddialarla ilgili meclis soruşturması istiyor.11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut isimli iki kişinin işkence edilerek daha sonra Osman Şiban'ın askeri bir helikopterden atıldığı iddialarıyla ilgili olarak Van Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar sırasında yakalandığını, bu kişilerin yakanırken "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı ve bu esnada kayalıklardan düştüğünü belirtti. Valiliğin açıklamasında, söz konusu kişilerin PKK örgütüne yardım ve yataklık ettiklerinin belirlendiği de iddia edildi.

Şiban ve Turgut'un yakalanmalarının ardından hastaneye sevk edildiği ifade edilen Valilik açıklamasında, olayla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Muhalefet meclis soruşturması istiyor

Ancak muhalefet partileri, HDP ve CHP’nin yanı sıra DEVA Partisi de iddiaların daha kapsamlı araştırılmasını istiyor. HDP, olayla ilgili açıklamasında yaralanan 8 çocuk babası Osman Şiban ve 7 çocuk babası Şevket Turgut’un helikopterden atıldığının hastane raporu ile belgelendiğine dikkat çekti. HDP açıklamasında, "Tek başına bu belge bile, kurumsallaştırılmak istenen işkence yönetiminin her türlü meşru ve evrensel hukuk karşısında yargılanması için yeterlidir" ifadelerine yer verdi.

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, verdiği soru önergesiyle iddiaları TBMM'ye taşıdı. Temel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle vediği soru önergesinde, söz konusu kişilerin helikopterden atıldıkları iddiasının doğru olup olmadığının yanıtlanmasını istedi.

CHP Milletvekili Özgür Özel de Twitter'dan yaptığı paylaşımda iddialarla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Özel, "Türkiye'yi 1990'lara döndürmeye çalışan, kamu gücünü kullanırken yasadışı yöntemlerde ısrar eden bir akılla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcsı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da iddialarla ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması talebiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinde söz konusu iki kişinin kaldırıldıkları hastanede yüksekten düşme teşhisinin konulduğuna ve Osman Şiban'ın epikriz raporunda da "helikopterden düşme" şeklinde kayıtlara geçtiğine işaret etti. İşkence yapıldığına ilişkin de kuvvetli deliller olduğunu vurgulayan Yeneroğlu, Savunma Bakanı'na iddiaların doğru olup olmadığını ve Bakanlığın olayla ilgili soruşturma açıp açmayacağı sorularını yöneltti.

Hastane raporunda ne diyor?

Osman Şiban’ın hastane epikriz raporunda, "helikopterden düşme sonrası yaralanma" şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği, "yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirildiği" ifadeleri yer alıyor.

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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