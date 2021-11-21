HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Muhalefet Yıllar Sonra Venezuela'da Seçime Katılıyor

Muhalefet Yıllar Sonra Venezuela'da Seçime Katılıyor

21.11.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuelalılar bölgesel ve yerel seçimler için sandık başında. Ülkede muhalefet dört yılın ardından ilk kez Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı sandıkta rekabet edecek. Ayrıca 2006'dan bu yana ilk kez Avrupa Birliği seçim gözlemcileri de Venezuela'da

Venezuelalılar bölgesel ve yerel seçimler için sandık başında. Böylece ülkede muhalefet dört yılın ardından ilk kez Başkan Nicolas Maduro rejimine karşı sandıkta rekabet edecek.

Uzun süredir devam eden resesyon ve hiperenflasyonla mücadele eden Güney Amerika ülkesindeki seçimlerde 3 bin eyalet valisi, belediye başkanları ve kent konseyleri belirlenecek.

Muhalif siyasetçiler başkanlık seçimini ve parlamento seçimlerini 2018’de ve 2020’de boykot ederek Maduro hükümetini yolsuzlukla suçlamıştı.

Muhalefet 2017'de 23 eyalet içinden kazandığı 4 eyalet valiliğini kaybederse, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kampanya başlatacak güçlü tabandan yoksun kalacak.

Oylama beş üyesinden ikisi muhaliflerden oluşan son 17 yılın en dengeli seçim komisyonunun tarafsızlığını da test edecek.

Avrupa Birliği seçim gözlemcileri 14 bin seçim merkezinden bininde hazır bulunacak. Bu ülkede 2006’dan bu yana seçimleri izleyen ilk misyon olacak.

ABD ile diğer Batılı ülkeler tarafından desteklenen muhalif lider Juan Guaido Cuma akşamı destekçilerine sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Venezuela’nın 2021 sonunda yıllık enflasyon oranı yüzde 2 bin 700 olacak. Bu oranla Venezuela, en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bu yıl da birinci sırada yer alıyor. Venezuela’daki enflasyon oranının, listede yüzde 115’le ikinci sırada yer alan Sudan’ın 23 katından fazla. Uzmanlar Venezuela ekonomisinin son 8 yılda en az yüzde 80 küçüldüğünü kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Öldü sanılıyordu! Kayıp tenisçi 3 ayrı yerde kameraya takılmışÖldü sanılıyordu! Kayıp tenisçi 3 ayrı yerde kameraya takılmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.