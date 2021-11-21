Muhalefet Yıllar Sonra Venezuela'da Seçime Katılıyor

Venezuelalılar bölgesel ve yerel seçimler için sandık başında. Böylece ülkede muhalefet dört yılın ardından ilk kez Başkan Nicolas Maduro rejimine karşı sandıkta rekabet edecek.

Uzun süredir devam eden resesyon ve hiperenflasyonla mücadele eden Güney Amerika ülkesindeki seçimlerde 3 bin eyalet valisi, belediye başkanları ve kent konseyleri belirlenecek.

Muhalif siyasetçiler başkanlık seçimini ve parlamento seçimlerini 2018’de ve 2020’de boykot ederek Maduro hükümetini yolsuzlukla suçlamıştı.

Muhalefet 2017'de 23 eyalet içinden kazandığı 4 eyalet valiliğini kaybederse, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kampanya başlatacak güçlü tabandan yoksun kalacak.

Oylama beş üyesinden ikisi muhaliflerden oluşan son 17 yılın en dengeli seçim komisyonunun tarafsızlığını da test edecek.

Avrupa Birliği seçim gözlemcileri 14 bin seçim merkezinden bininde hazır bulunacak. Bu ülkede 2006’dan bu yana seçimleri izleyen ilk misyon olacak.

ABD ile diğer Batılı ülkeler tarafından desteklenen muhalif lider Juan Guaido Cuma akşamı destekçilerine sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre Venezuela’nın 2021 sonunda yıllık enflasyon oranı yüzde 2 bin 700 olacak. Bu oranla Venezuela, en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bu yıl da birinci sırada yer alıyor. Venezuela’daki enflasyon oranının, listede yüzde 115’le ikinci sırada yer alan Sudan’ın 23 katından fazla. Uzmanlar Venezuela ekonomisinin son 8 yılda en az yüzde 80 küçüldüğünü kaydediyor.

