Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? İşte Meral Akşener'in karar verdiği isim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çıkaracağı aday ile ilgili farklı farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Seçimlerle ilgili daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'İN ADAYI BELLİ OLDU

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ismini belirlediğini iddia etti.



