HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? İşte Meral Akşener'in karar verdiği isim

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? İşte Meral Akşener'in karar verdiği isim

11.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aklında hangi ismin olduğu öğrenildi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? İşte Meral Akşener'in karar verdiği isim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çıkaracağı aday ile ilgili farklı farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Seçimlerle ilgili daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum'' açıklamasını yapmış; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla ilgili "Olmayı düşünebilir orada bir sakınca yok. Seçime kadar neler olur neler biter hep birlikte görürüz" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'İN ADAYI BELLİ OLDU

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ismini belirlediğini iddia etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin 5 yolu
CHP Sözcüsü Öztrak'tan Babacan'ın sözleriyle ilgili açıklamaCHP Sözcüsü Öztrak'tan Babacan'ın sözleriyle ilgili açıklama
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Yeni dizisi belli oldu!

Yeni dizisi belli oldu!

Yasak Elma ekrana böyle veda etti! Şoke eden final sahnesi

Yasak Elma ekrana böyle veda etti! Şoke eden final sahnesi

Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı

Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı

‘Reçel olur mu’ diyenlere inat sofraları süslüyor! Rengi ve lezzetiyle büyülüyor

‘Reçel olur mu’ diyenlere inat sofraları süslüyor! Rengi ve lezzetiyle büyülüyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.