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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Akşener, İmamoğlu'nu önerecek iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 08:07 | Son Güncelleme

'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu gündemdeki yerini korurken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisi olmazsa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önereceği iddia edildi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Akşener, İmamoğlu'nu önerecek iddiası

Hükümet her fırsatta erken seçim iddialarını yalanlasa muhalefette 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu gündemden düşmüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz?" ifadelerini kullanmasıyla Gül'ün Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu yine de 'ortak aday'ın altını çizerken İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam" dedi.

Akşener'in bu sözlerinden İYİ Parti liderinin cumhurbaşkanlığı için tek başına adaylık koymayacağı çıkarılırken, yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıktı.

AKŞENER İMAMOĞLU'NU ÖNERECEK

Gazeteci Abdulkadir Selvi de Hürriyet Gazetesindeki bugünkü köşesinde "Bu yönde duyumlarım var." diyerek Kılıçdaroğlu'nun gönlünde yatan ismin Gül olduğunu ama Akşener'in kendisi olmazssa İmamoğlu'nu önereceğini yazdı.

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