Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ali Babacan iddiası olay oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarının ardından muhalefetten peş peşe benzer açıklamalar geldi.

AK Parti ve MHP ise erken seçim çağrılarına kapıları kapatırken, 2023'ü işaret ediyor.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kimi aday göstereceği merak konusu olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MUHALEFETİN ADAYI ALİ BABACAN MI?

İsmini vermediği önemli bir siyasetçiden aldığı kulisi köşesinde paylaşan Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın muhalefetin ortak adayı için öne çıktığını yazdı.

