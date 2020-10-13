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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ali Babacan iddiası olay oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayının kim olduğuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ali Babacan iddiası olay oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarının ardından muhalefetten peş peşe benzer açıklamalar geldi.

AK Parti ve MHP ise erken seçim çağrılarına kapıları kapatırken, 2023'ü işaret ediyor.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kimi aday göstereceği merak konusu olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MUHALEFETİN ADAYI ALİ BABACAN MI?

İsmini vermediği önemli bir siyasetçiden aldığı kulisi köşesinde paylaşan Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın muhalefetin ortak adayı için öne çıktığını yazdı.

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