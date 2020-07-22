Muhalefetin Sosyal Medya Yasa Tasarısına Tepkisi Sürüyor

Muhalefet partileri, AKP ve MHP'nin ortak imzayla TBMM Başkanlığı'na sunduğu sosyal medya düzenlemesine sert tepki göstermeye devam ediyor.

Tartışmalar sürerken, TBMM'de AKP’nin muhalefetten teklife destek almak üzere görüşmeler yürüttüğü de ortaya çıktı. Ancak bu görüşmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken muhalefet tarafından yapılan eleştiriler doğrultusunda teklifte değişikliğe gidilmesi yönünde adım atılmadığı ve bunun yerine muhalefeti mevcut teklife “evet” oyu vermeye ikna girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

TBMM’de basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Almanya’da tüm yetkinin bağımsız mahkemelerde olduğunu hatırlatarak, “Oysa Türkiye'de erişim engel yetkisi sadece yargı organına verilmemiş, bunun yanında BTK’ya, Sağlık Bakanlığı’na, SPK'ya, Milli Piyango’ya, Spor Toto’ya, Türkiye Jokey Kulübü’ne, RTÜK’e ve Diyanet’e de verilmiştir. Türkiye'de Diyanet, RTÜK, Jokey Kulübü erişim engeli kararı verecek, firmalar da bunu 24 ya da 48 saat içinde bu kararı uygulayacak, olmazsa müeyyide olacak. Kimse bu aldatmacayı, kandırmayı gerçek gibi görmesin” dedi.