Muhalefetin Sosyal Medya Yasa Tasarısına Tepkisi Sürüyor

Muhalefet partileri, AKP ve MHP'nin ortak imzayla TBMM Başkanlığı'na sunduğu sosyal medya düzenlemesine sert tepki göstermeye devam ediyor.
Tartışmalar sürerken, TBMM'de AKP’nin muhalefetten teklife destek almak üzere görüşmeler yürüttüğü de ortaya çıktı. Ancak bu görüşmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken muhalefet tarafından yapılan eleştiriler doğrultusunda teklifte değişikliğe gidilmesi yönünde adım atılmadığı ve bunun yerine muhalefeti mevcut teklife “evet” oyu vermeye ikna girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.
TBMM’de basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Almanya’da tüm yetkinin bağımsız mahkemelerde olduğunu hatırlatarak, “Oysa Türkiye'de erişim engel yetkisi sadece yargı organına verilmemiş, bunun yanında BTK’ya, Sağlık Bakanlığı’na, SPK'ya, Milli Piyango’ya, Spor Toto’ya, Türkiye Jokey Kulübü’ne, RTÜK’e ve Diyanet’e de verilmiştir. Türkiye'de Diyanet, RTÜK, Jokey Kulübü erişim engeli kararı verecek, firmalar da bunu 24 ya da 48 saat içinde bu kararı uygulayacak, olmazsa müeyyide olacak. Kimse bu aldatmacayı, kandırmayı gerçek gibi görmesin” dedi.
Özgür Özel: ''Sosyal medya teklifi Türkiye’yi Kuzey Kore’ye benzetir''
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya kanun teklifine ilişkin olarak, “Şu anda sosyal medyayı susturma, sansürleme ve kendilerini Cumhurbaşkanı konuşurken eleştiren, yorumları kapattıklarında 'dislike' eden Z Kuşağı’nın kendilerini eleştirecekleri, seçimde hesap soracakları, iletişim kuracakları ağları bir şekilde yavaşlatmak, kapatmak, susturmak, hatta gençlerin çok kullandığı bu mecraları Türkiye'yi terk etmeye zorlamak gibi, Türkiye'yi Kuzey Kore'ye, Çin'e benzetecek uygulamaları dayatma noktasına geldiler” dedi.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Türkiye'de insanların borç yükü ve işsizlik altında ezilmeye devam ettiğini belirterek, “Millet gerçek sorunlarına çözüm beklerken, ülkeyi yönetenlerin derdi sosyal medyayı baskılamak, muhalifleri içeri atmak, işe yaramayan ama birilerinin işine çok yaradığı bizler tarafından bilinen bir takım kanuni düzenlemeleri yapmak, paralel barolar kurmak” görüşünü savundu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise bu yasanın hangi amaçla çıkarıldığına bakmak gerektiğini vurguladı. Amacı nefret suçlarını önleme, kişilik haklarını koruma için olması durumunda destek vereceklerini söyleyen Garo Paylan, yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç hafta önce sosyal medyayı kapatma açıklamalarının ardından geldiğine dikkat çekti. Asıl amacın sosyal medyayı kapatmak olduğunu dile getiren HDP Milletvekili Garo Paylan, “Erdoğan hakkında bir sosyal medyada bir eleştiri yapıldığında bunun kaldırılması istenecek ve sosyal ağ sağlayıcıları kaldırılamayacağını söyleyecekler. Bunun üzerine kademeli olarak bu kuruluşlara erişim kapatılacak. Bu nedenle sosyal medya çok ciddi bir tehdit altında” dedi.