Muhalefette 'Ahmet Davutoğlu' krizi! Kılıçdaroğlu ve Akşener'i arayıp sitem etmişti, Ankara'da sürpriz buluşma

'Ahmet Davutoğlu kriz çıkardı' iddiası muhalefet cephesinde adeta şok etkisi yarattı. Hızla yayılan haberler sonrası dün akşam Ankara'da gerçekleşen buluşma dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde buluştu.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE DAVUTOĞLU GÖRÜŞTÜ

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı. Demir, fotoğrafı paylaşırken “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu fotoğrafa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in önündeki dosyalar dikkat çekti.

DAVUTOĞLU KRİZ Mİ ÇIKARDI?

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “çalışmaları engelleyen bir kriz çıkardığı” iddiasıyla ilgili detaylarda belli oldu. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre “Ahmet Davutoğlu taleplerini sıraladı” şeklinde yansıyan olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E SİTEM ETMİŞ

CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’nin temsilcileri geçen 4 Ocak’ta muhalefet masasında oluşturulan ortak metnin ayrıntılarını anlatmak üzere bir televizyon programına katıldı. “Programın, salgın koşulları nedeniyle altı değil üç temsilci ile yapıldığına” ilişkin bilgiye yayında da yer verildi. “Kısmi temsilden rahatsız olduğu” belirtilen Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayıp “sitemde” bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, konu hakkında kurmaylarıyla yaptıkları görüşmelerde, “Programa salgın nedeniyle üç temsilci katıldı. Bu durum yayıncının tercihiydi. Masadaki genel başkan yardımcıları arasında ‘üçlü temsil’ bir görüş ayrılığı ya da kırgınlık yok” bilgisini aldı. Ardından Akşener, 6 Ocak’ta Davutoğlu’nu konutunda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da 11 Ocak’ta Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderler arasındaki ikili görüşmeler, kamuoyuna, “Muhalefet masasında çatlak”, “Davutoğlu kriz çıkardı” şeklinde yansıdı.

KRİZ TATLIYA BAĞLANDI

Bu gelişmelerin ardından muhalefet masası, bir hafta ertelenen toplantıyı yaparak ortak metne son şeklini verdi. Davutoğlu da toplantıdan bir sonraki gün Halk TV’den Fikret Bila’ya yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın başarısına vurgu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan kaynaklar, “muhalefet masasındaki genel başkan yardımcıları arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, dört aylık çalışmanın uyum içerisinde yürütüldüğünü” vurguladı.

