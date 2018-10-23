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Muhalefette ittifaklı 3 büyükşehir hesabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, hesaplar üç büyükşehir üzerine yapılıyor - Resmi bir ittifakın olmadığı yerel seçimlerde, CHP'nin adaylar üzerinden İYİ Parti ve HDP ile "gizli ittifak" içerisinde olacağı tahmin ediliyor - 24 Haziran seçimlerinin sonuçları incelendiğinde, muhalefetin İstanbul ve Ankara'da iddia ortaya koyabilmesi için CHP ve İYİ Parti'nin oylarının yanı sıra HDP ve diğer partilerin de oyları gerekiyor

BARIŞ GÜNDOĞAN / MEHMET TOSUN - Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları artarken, hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de hesaplar üç büyükşehir üzerine yapılıyor.

Yerel seçim kampanyasını başlatan CHP'de, aday belirleme süreci devam ediyor.

Aday adayı başvurularının cuma gününe kadar uzatıldığı CHP'de, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılıyor.

Parti sözcülerinin sürekli dile getirdiği "tabanda ittifak" söylemi ise CHP'nin resmi olmasa da "gizli bir ittifak" yapacağını gösteriyor.

Resmi bir ittifakın olmadığı yerel seçimlerde, CHP'nin adaylar üzerinden İYİ Parti ve HDP ile bir "gizli ittifak" içerisinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan CHP, kazanma ihtimalinin yüksek olduğu 40'a yakın ilde aday analizleri yaparken, partide özellikle İstanbul ve Ankara'nın alınması "iktidara giden yol" olarak görülüyor.

CHP, bu illerin kazanılması durumunda "yerelden bir başarı hikayesi" ile iktidarı hedefliyor.

Bu kapsamda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milletvekili genel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin illerde aldığı oy oranları değerlendiriliyor.

"Hangi partinin belediyeyi kazanmaya daha yakın olduğu", "tabanın hangi partide birleşebileceği" ve "çıkarılması gereken adaylar", resmi olmayan görüşmelerde partiler arasında ele alınıyor.

- Kim ne kadar oy almıştı

24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50, Muharrem İnce 36,9, Selahattin Demirtaş yüzde 7,2, Meral Akşener yüzde 4,8, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oy aldı.

İstanbul'da milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı yüzde 51 oy alırken, Millet İttifakı yüzde 35,9 oyda kaldı. İstanbul'da HDP'nin oyu ise yüzde 12,7 oldu.

CHP'de bu oy oranları ışığında Muharrem İnce'nin İstanbul'dan aday gösterilmesi düşüncesi ağır basıyor. Diğer partilerin de bu adaya sıcak bakacağı düşünülürken, İnce'nin de CHP üyelerinin yapılacak bir önseçimde kendisini istemesi durumunda görevden kaçmayacağı belirtiliyor.

- Ankara'da Yavaş hesapları

CHP'nin Ankara'da daha önce de büyükşehir adayı olan Mansur Yavaş ismi üzerinden bir görüşme yürüttüğü biliniyor.

Yavaş'ın İYİ Parti adayı gösterilmesi, CHP'nin ise daha düşük profilli bir aday çıkarması ilk seçenekler arasında bulunurken, Yavaş'ın CHP'den tekrar aday gösterilerek İYİ Parti'nin onu desteklemesi de görüşmelerin ana eksenini oluşturuyor. HDP'nin ise çıkarılan aday üzerinden tavrını belirleyeceği tahmin ediliyor.

Mansur Yavaş önceki yerel seçimlerde (2014) Ankara'da yüzde 43,8 oy alırken AK Parti adayı Melih Gökçek yüzde 44,9 oyla seçimi kazanmıştı. MHP ise aynı seçimde Mevlüt Karakaya ile yüzde 7,8'de, HDP de yüzde 0,8 oy oranında kalmıştı.

24 Haziran seçimlerine bakıldığında ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 51,5, Muharrem İnce'ye 36,2, Meral Akşener'e yüzde 9, Selahattin Demirtaş'a yüzde 2,1, Temel Karamollaoğlu'na yüzde 0,9, Doğu Perinçek'e ise yüzde 0,2 oy çıktı.

Ankara'da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,7 oy aldı. Ankara'da HDP'nin oyları ise yüzde 6,4 oldu.

Bu sonuçlar dikkate alındığında muhalefetin İstanbul ve Ankara'da iddia ortaya koyabilmesi için CHP ve İYİ Parti'nin oylarının yanı sıra HDP ve diğer partilerin de oyları gerekiyor.

- İzmir'de Millet İttifakı önde

İzmir'de ise Millet İttifakı'nın aldığı oyların yüksekliği dikkat çekiyor. Muharrem İnce'nin yüzde 54 oy aldığı 24 Haziran'da, Erdoğan'a yüzde 32,9, Akşener yüzde 6,3'e, Demirtaş'a yüzde 6, Karamollaoğlu'na yüzde 0,5 ve Perinçek'e ise yüzde 0,3 oy geldi.

Milletvekili seçimlerinde ise İzmir'de Millet İttifakı yüzde 53, Cumhur İttifakı ise yüzde 35 oy aldı. İzmir'de HDP'nin oyları ise yüzde 11,5'e ulaştı.

Bu seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir büyükşehirde CHP adayını desteklemesi yönünde görüşmeler yapılıyor.

İttifakın öne çıktığı bir diğer ilin ise Adana olduğu biliniyor. Her partinin birbirine yakın oranda oy aldığı kentte, ipi göğüsleyecek adayın tabanda yapılacak ittifakla ortaya çıkması bekleniyor.

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