Muhalefette ittifaklı 3 büyükşehir hesabı

BARIŞ GÜNDOĞAN / MEHMET TOSUN - Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları artarken, hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de hesaplar üç büyükşehir üzerine yapılıyor.

Yerel seçim kampanyasını başlatan CHP'de, aday belirleme süreci devam ediyor.

Aday adayı başvurularının cuma gününe kadar uzatıldığı CHP'de, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılıyor.

Parti sözcülerinin sürekli dile getirdiği "tabanda ittifak" söylemi ise CHP'nin resmi olmasa da "gizli bir ittifak" yapacağını gösteriyor.

Resmi bir ittifakın olmadığı yerel seçimlerde, CHP'nin adaylar üzerinden İYİ Parti ve HDP ile bir "gizli ittifak" içerisinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan CHP, kazanma ihtimalinin yüksek olduğu 40'a yakın ilde aday analizleri yaparken, partide özellikle İstanbul ve Ankara'nın alınması "iktidara giden yol" olarak görülüyor.

CHP, bu illerin kazanılması durumunda "yerelden bir başarı hikayesi" ile iktidarı hedefliyor.

Bu kapsamda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milletvekili genel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin illerde aldığı oy oranları değerlendiriliyor.