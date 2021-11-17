Muhalefetten acil seçim çağrısı

İki lider görüşme sonrası yaptığı basın toplantısı acil seçim çağrısı yaptı.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yaptı. Türk Lirası'ndaki değer kaybının gündem olduğu görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İki partinin ekonomi kurmaylarının kötü gidişata çözüm önerileri geliştirmek için bir araya gelmesi ve ortak çalışma yapmasına karar verildiği açıklandı.

"Mutfaklarda yangın var. Türk Lirası olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye'de" diyen Kılıçdaroğlu, "Normalde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ile uğraşması gerekirken Merkez Bankası işlevini bırakmış, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Bu pozisyonda" dedi. Merkez Bankası'nın müdahale edemediğini, müdahale edecek araçları olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Rezervi yok. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Nereye gittiği hâlâ belli değil. Net rezervi eksi 35 milyar dolar" dedi.

"Fatura vatandaşa çıkıyor"

Kılıçdaroğlu, "Sonunda fatura vatandaşa çıkıyor. Saraydakilerin keyfi yerinde. Türk Lirası eriyor. Döviz yükselince sadece seyirci kalıyorlar. Gidişat konusunda ya nasıl çözeceksiniz, bu gidişatı nasıl düzelteceksiniz diye sorduğumuzda karşımızda bir duvar var" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözü önünde itibarsızlaştırıldığını savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Yönetemiyorsun. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor" dedi. "Gecikilen her gün topluma maliyetini artırıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Yeni bir hükümet gelsin. Doğru dürüst bu ülke yönetilsin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Türkiye'de tencerenin kaynayamadığını, işsiz gençlerin iş bulamadığını ve umudunun da kalmadığını, üniversite mezunlarının garsonluk yapmak üzere yurtdışına gitme yolları aradığını söyledi. Türkiye'deki ekonomik tablonun gittikçe ağırlaştığını belirten Akşener, yoksulluk anlamında büyük bir problemle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Akşener ekonomisi iyi olmayan devletlerin bağımsızlığının da kuvvetli olmayacağını söyledi. Dolardaki yükselişin üreten herkesi etkilediğini söyleyen Akşener elektrik faturalarından zaten bizar olan işletmelerin, esnafın ve evlerin kışı nasıl geçireceğini düşündüğünü ve ısınma probleminin Türkiye'de çok ciddi bir hale geldiğini belirtti.

İki partinin acil çözüm önerileri hazırlamak için bir araya geldiğini ifade eden Akşener, "Alıp keşke kullansalar, keşke hayata geçirseler" diye konuştu. Akşener CHP ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarının konuyla ilgili bir araya gelmesi ve çalışma yapmasına karar verdiklerini söyledi. Akşener Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin ileride bu çalışmaya katılabileceğini belirtti.

Akşener'den Lütfi Elvan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı partisinin meclis grup toplantısında faiz indirimi tartışmasıyla ilgili olarak "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti. Erdoğan'ın bu açıklaması da Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden almak istediği şeklinde yorumlanmıştı. Akşener, basın toplantısında bu konuya da değinerek "Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş görünüyor. Sayın Elvan'ı umarım istiskal etmeden kenara koyar. O yapının içinde dürüst bildiğimiz insandır sayın Maliye Bakanı" ifadelerini kullandı.

DW / EC, HS

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