Muhalefet’ten Almanya Saldırısına Sert Tepki ve Kınama

Almanya’nın Hanoi kentinde yaşanan ve en az 5 Türk kökenlinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya Türkiye’deki muhalefet partilerinden de tepki geldi. CHP, İyi Parti ve HDP'den yapılan açıklamalarda ırkçı şiddet kınandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, bugünkü basın toplantısında, “Almanya’nın Hanau’daki saldırı sonucunda Berlin Büyükelçiliği’nce yapılan açıklama itibariyle 5 yurttaşımızın öldüğü haberi söz konusu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırganın ırkçı motiflerle hareket ettiği yönünde bir açıklama yaptı. Bu fevkalade üzücü. Almanya’da bunu benzer pek çok saldırı olmuştur. Her şeyden evvel bütün yurttaşlarımız için başsağlığı diliyorum. CHP olarak Almanya’daki Türkiye’ye ve Türk kökenli yurttaşlarımıza yönelik bu tür saldırıların yabancı düşmanlığı ve özellikle Türklere yönelik saldırıların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Bunu da şiddetle kınıyoruz” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Twitter aracılığıyla “Almanya’nın Hanau kentinde gurbetçi vatandaşlarımızın işlettiği mekanlara yapılan ırkçı saldırıları lanetliyor, saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.