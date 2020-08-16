Muhalefetten Biden'ın Açıklamalarına ''İktidara Yarıyor'' Tepkisi

Muhalefet partileri ABD’de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden’ın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve iktidarı kaybetmesiyle ilgili açıklamalarına Türkiye’nin demokrasisine müdahale değerlendirmesinde bulunarak, bunun mevcut iktidarı besleyici bir açıklama olduğuna dikkat çekti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öncelikle Joe Biden’ın yedi ay önce New York Times gazetesine verdiği demeçte Türkiye yönetimine yönelik sözleriyle ilgili neden şimdi Cumhurbaşkanlığı’nca tepki verildiğini sorgulayarak konuya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor? Yedi ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi?’’ dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u kast ederek ‘‘Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. ‘Perguleci Fahrettin’ neredeydi? Yedi aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” sorularını sordu. Biden’ın Türkiye’ye ilişkin sözlerini ise asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biz CHP olarak, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. ‘Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey gerçekten de yedi ay önce söylenen bu sözlere Dışişler Bakanı’nın, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermeyip yedi ay sonra bunun Türkiye’nin gündemine getirilmesi. Gerçekten merak ediyorum. Neden? Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz” diye konuştu.

CHP adına Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, grup başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Altay gibi pek çok isim de Twitter aracılığıyla açıklamalarıyla Biden’ın sözlerini sert ifadelerle eleştirdi. Sözcü Öztrak, “Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. “Bağımsızlık bizlerin karakteridir.” Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden, Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin” açıklamasında bulundu. CHP’liler, açıklamalarında yedi ay önce verilmiş bir demece neden şimdi Erdoğan’ın sözcülerince tepki gösterildiğini de sorguladı. Özel, “Bizler, kurulur kurulmaz icazet almaya ABD’ye gidenlerin, Trump’ın mektubuna susanların değil; Johnson mektubunda İnönü, haşhaş krizinde Ecevit, Irak krizinde Baykal gibi ABD’ye net tavır alanların partisiyiz. Yedi ay önceki açıklamaya kazandırılan aleniyet tükenmişlik itirafıdır” dedi. Muhalefet partileri hem gündem zamanlamasına hem de sözlere tepkili

İyi Parti’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da, Biden’e geç tepki gösterilmesini sorgulayarak, “ABD’de başkan adayı Joe Biden, ‘Seçilirsem Türkiye'de muhalefeti destekleyip iktidarı devireceğim’ demiş. Bu küstah açıklama asla kabul edilemez. Kaldı ki bu sözlerin Türkiye'de tam tersi etkiyle iktidarın ekmeğine yağ süreceği de açıktır. Değil ABD başkan adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret büyük Türk milletidir. Arkasındaki tek desteği Türk milletinin demokratik iradesi olan bizler, yerel seçimlerde olduğu gibi ilk genel seçimlerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Bu sebeple ABD Başkan adayı Joe Biden’ın son açıklaması bizim nezdimizde yok hükmündedir! Joe Biden’ın küstah açıklamaları eğer birine “yarayacaksa” mevcut iktidara yarayacaktır. ‘Dış güçler’ paranoyasıyla Türkiye’nin gerçek sorunlarının üzerini örtmeye çalışan iktidar, Biden’ın bu saçma açıklamalarına can simidi gibi sarılabilir, ama Türk Milleti gerçeğin farkındadır” dedi.

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da, “Joe Biden kendi işine baksın, Ocak 2020 de yaptığı açıklamayı bugün servis edenler bilsin ki muhalefet emperyalizmin değil milletinin gücüyle iktidara yürüyor” mesajını paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın. Amerika başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden'a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır” açıklaması yaptı. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Twitter aracılığıyla “Joe Biden'ın yedi ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Biden’ın adını kullanmaksızın Twitter’da “Bu ülkede kimin iktidar olup, kimin iktidardan gideceğine sadece millet karar verir!.. Biz millet iradesinin dışında hiçbir gücü tanımayız” paylaşımında bulundu. AKP’li isimler ve Bahçeli'den muhalefet partilerine tepki AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise neden Biden’ın şimdi gündem yapıldığı tepkisine karşılık “Yok efendim neden yedi ay önceki açıklamaya bugün cevap verilmiş! Joe Biden’ın skandal açıklamalarının hedefi Sayın Erdoğan, destek/işbirliği sözlerinin muhatabı ise muhalefet. O halde biz soralım; işbirliği önerilen muhalefet neden yedi ay bu işbirliği iddiasına cevap vermedi!” mesajını dile getirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye için denedikleri kötü senaryoları içeren açıklaması itiraf niteliğinde. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Kaostan beslenen, “AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı” fikrinde buluşan içerdeki ve dışardaki düşmanlara bir kez daha söylüyoruz: Başaramayacaksınız” dedi.