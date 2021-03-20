Muhalefetten Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesine, imza attığı kararı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek” derken, HDP ve İyi Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinde hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’nin 20 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, hukuken “Anayasa’ya aykırılık ve yasama organı TBMM’nin yetki gaspı” olarak tartışılıyor. Muhalefet izlenecek stratejiyi ele almak üzere yönetim kademelerini toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve İyi Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesinde paylaştığı görüntülü mesajıyla Erdoğan’ın kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum; Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet nerede ise orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım, sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım söz veriyorum” dedi.

HDP: ‘’AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir’’ İktidar cephesince “parti kapatma davası” ile hedefte olan HDP de yazılı açıklamayla ilk tepkisini kamuoyuyla paylaştı. HDP Kadın Meclisi imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Her gün en az 3 kadının katledildiği, yaşamın her alanında şiddetin her türlüsüne maruz kaldığı bir süreçte, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile darbe yaparak kadına yönelik şiddeti önlemede devlete sorumluluk yükleyen İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekti. AKP-MHP erkek ittifakı, bu kararla bir kez daha kadın düşmanlığını tescillemiş oldu. Meclis’te tüm partilerin ortak kararı ile 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmak eril tahakkümcülüğün bir darbesidir. Tek adam rejiminin ilk adımlarından biri olarak kadın kazanımlarını gasp eden iktidar, bu kararname ile; Kadına yönelik şiddetin önünü açmaktadır, Kadın katliamlarını meşrulaştırmaktadır, Mülteci ve göçmen kadınların yaşam hakkını gasp etmektedir, Kadın erkek eşitliğini reddetmektedir, Kadınları yaşamın her alanından dışlayarak ev içine hapsetmektedir, Kadına yönelik her türlü şiddeti, mobingi, eşitsizliği onaylamakta ve kadına yönelik şiddet uygulayan erkeği korumaktadır, Kadın özgürlük mücadelesine ve kazanımlarına darbe yapmaktadır! Kadın mücadelesi ve kadın dayanışmasından aldığımız güçle buradan tek adam hep adam rejimine sesleniyoruz; Kadın kazanımlarımızdan ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek isteyenlere karşı 8 Mart’tan aldığımız coşku ve umut ile bir kez daha sesimizi en güçlü şekilde Newroz alanlarından yükselteceğiz. Partimize yönelik saldırılara karşı olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçemeyeceğimizi Newroz alanlarından haykıracağız. Haklarımızı ve kazanımlarımızı bir kararname ile ortadan kaldırmak isteyen AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir” denildi.

Saadet Partisi’nden henüz tepki yok Muhalefet cephesinde CHP ve İyi Parti ile birlikte Millet İttifakı bileşenlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına imza atılmasına Erdoğan’ı eleştirerek tepki gösterdi. Uysal, “Patron çıldırdı... Aynı gün hem Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, hem İstanbul Sözleşmesi’nden çekilindi! ‘Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ mantığıyla kurulan ‘Mutlak İktidar/Keyfi Rejim’ in tabii sonucu ‘içe kapanan bir Türkiye!’ En asgari ‘bir karar nasıl alınmışsa aynı yolla geri alınır’ hukuk usulüne uyulmayan bir hükümet ve ülkeden zaten ümit kesilmiştir! Eyyy dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim!!! Türkiye büyük bir facia ile karşı karşıya” tepkisini paylaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, İstanbul İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nde bulunuyor ancak henüz sözleşmeye ilişken değerlendirme yapmadı. Cumhur İttifakı’nı genişletmeyi amaçlayan AKP Lideri Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’le görüşerek, Saadet Partisi’ne davette bulunmuştu. Karamollaoğlu ve parti yönetimini dışlayan davet süreciyle ilgili Asiltürk, Erdoğan’dan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’yi çekmesini istediğini açıklamıştı.