Muhalefetten Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesine, imza attığı kararı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul Sözleşmesi geri gelecek” derken, HDP ve İyi Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinde hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye’nin 20 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, hukuken “Anayasa’ya aykırılık ve yasama organı TBMM’nin yetki gaspı” olarak tartışılıyor. Muhalefet izlenecek stratejiyi ele almak üzere yönetim kademelerini toplantıya çağırdı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve İyi Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesinde paylaştığı görüntülü mesajıyla Erdoğan’ın kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku onların elinden alınamaz. Bu videomu izleyen bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Haklarınıza sahip çıkınız, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum; Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet nerede ise orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım, sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım söz veriyorum” dedi.