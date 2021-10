Muhalefetten Erdoğan’ın Elçiler Çıkışına Tepki

Türkiye’de muhalefet cephesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, 10 ülkenin diplomatik temsilcisinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesini neden istediğini sorgularken, bunu ekonomiyle bağlantılandıran değerlendirmeler yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 10 ülkeyle diplomatik ilişkilerde sıkıntılara yol açacağı yorumları yapılan açıklamasını, ekonominin mevcut durumuyla ilişkilendirdi. Kılıçardaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs, bu sefer de 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erdoğan’ın talimatını uygulama adımı atmaması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Çeviköz, “Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanı’nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir” dedi.

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı olarak AKP hükümetlerinde görev alması sonrasında Erdoğan ile yol ayrılığı yaşayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, Türkiye’nin en önemli ekonomik partneri konumundaki Almanya gibi ülkeleri işaret ederek, Erdoğan’ın bu on ülkeyle neden şimdi diplomatik kriz yaratmak istediğini sorguladı. Davutoğlu, “10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmenin ne Osman Kavala ile ne de yargı bağımsızlığı bir ilgisi vardır. Öyle olsaydı ağır ithamlar altındaki Rahip Brunson, Trump’ın telefonuyla, Deniz Yücel ise Merkel’in talebiyle bırakılmazdı. Devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı. Ülkeye yazık ediyorsunuz! Bağımsız yargımızın kararlarına karşı iç ve dış müdahalelere hep birlikte karşı çıkalım. Ancak, yargımızın başka başkentlerden talimatlarla çalışabileceği algısını bu iktidar oluşturmuştur. Hukuku ayaklar altına alarak, dış politikayı at pazarlığına çeviren bu iktidar, ülkemizin itibarını yok etmiştir. Kavala’ya her vatandaşımızın hak ettiği bağımsız ve adil yargılanma hakkını verdiğinizde başka başkentleri de susturursunuz! En fazla ihracat yaptığımız ülkelerle tarihimizin en büyük diplomatik krizini çıkarmak için bu telaş ve istek nedendir? Adaletinizden kendi vatandaşlarınız şüphe duyarken ne yargınızın ne de ülkenizin bir itibarı kalmaz. Yazık!” açıklaması yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ise, Erdoğan’ın talimatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uygulayıp uygulayamayacağını sorgulayan alaycı açıklamasıyla dikkat çekti. Erozan, “Erdoğan Çavuşoğlu’na ‘10 Büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz’ demiş… Çavuşoğlu bunu yer mi acaba..? Çavuşoğlu’na güvenemeyeceği için Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan da herhalde eşyalarını toplamaya başlamıştır…” ifadelerini kullandı. Erozan’ın Twitter mesajında “alay eden surat ifadesi” emojileri kullandığı görüldü.

Geçmişte AKP’den ayrılan siyasetçilerden DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de, milletvekili olduğu dönemde yardımcısı pozisyonunda partide görev aldığı Erdoğan için “keskin sirke” benzetmesinde bulundu. Şahin, “Keskin sirke küpüne zarar. Acaba istenmeyen adam ilan etmenin uluslararası ilişkiler alanında karşılığının ne olduğunun farkında mıyız?” mesajını Twitter’da paylaştı.