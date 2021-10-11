Muhalefetten Hükümete İşsizlik Eleştirisi

Türkiye’de salgın tedbirlerinin yavaşladığı yaz aylarında özellikle turizm ve ihracatta görülen hareketliğin, işsizlik oranına olumlu bir yansıması olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında işsizlik oranı, Temmuz’daki oranını koruyarak yüzde 12,1 olarak ölçüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayında açıkladığı Orta Vadeli Program’da 2021 yılına ait yıl sonu işsizlik hedefi yüzde 12,6’ydı.

İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı

Temmuz ayında 3 milyon 954 bin olan işsiz sayısı 11 bin artış göstererek 3 milyon 965 bine ulaştı.

2014 yılının Mayıs ayında yüzde 8,4 ile son 20 yılın en düşük işsizlik oranına geriledikten sonra 2018 yılının Ocak ayında işsizlik yüzde 15,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine erişmişti.

Sanayi sektöründe istihdam artarken hizmet sektörü geriliyor

Ağustos ayında işgücüne katılma oranı yüzde 51,2 olurken istihdam oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi arttı. Bu artışla sanayi sektöründe çalışanların sayısı 6 milyon 172 bine yükseldi.

Türkiye’deki işgücünün ana lokomotifi olan hizmet sektörü ise Ağustos ayında Temmuz ayına göre 341 bin kişi azalarak 10 milyon 591 bine gerildi.

DİSK-AR: ‘‘Sanayi ve hizmet sektörlerinde görülen dalgalanmaların izahı zor’’

Her ay işsizlik verileri açıklandıktan sonra bu konuda bir rapor yayınlayan Türkiye’nin üçüncü büyük işçi konfederasyonu DİSK’in araştırma birimi DİSK-AR, son iki ayda son iki ayda sanayi ve hizmet sektörlerinde yaşanan rakamsal dalgalanmaya dikkat çekti.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, ‘‘TÜİK’in istihdam verilerinde Temmuz 2021 ve Ağustos 2021 aylarında büyük dalgalanmalar yaşandı. Ağustos 2021’de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre toplam olarak 14 bin kişi azaldı. İstihdam tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe ise 341 bin kişilik düşüş yaşandı. Temmuz 2021’de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre toplam olarak 125 bin artmıştı. Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azalmıştı. Temmuz 2021’de 506 bin artan işsiz sayısının Ağustos 2021’de sadece 11 bin artması; Temmuz 2021’de 287 bin azalan sanayi istihdamının Ağustos 2021’de 217 bin artması; Temmuz 2021’de 454 bin artan hizmet sektörü istihdamının Ağustos 2021’de 341 bin azalması izahı zor bir dalgalanmadır’’ denildi.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,9 milyon oldu

İşçi konfederasyonlarının ‘‘geniş tanımlı işsizlik’’ olarak tanımladıkları ‘‘atıl işgücü’’nün oranı, Temmuz ayına kıyasla yüzde 1,7 puan düşüş göstererek yüzde 22’ye geriledi.

Bu gerilemeye rağmen atıl işgücünün sayısal karşılığı 7,9 milyon olarak tespit edildi. Atıl işgücü oranı bu yılın ilk ayında yüzde 29,1’le son yılların en yüksek seviyesini görmüştü.

CHP’li Öztrak: ‘‘Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep, yüksek işsizlik sonuçtur’’​

İşsizlik verileri bugün siyasetinde gündemindeydi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, önceki gün Adana’da ‘‘İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık’’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işsizlik verileri ile yüklendi.

CHP Parti Sözcüsü, ‘‘Ağustos ayında istihdamın sektörel dağılımı da işgücü piyasasında genele yaygın bir toparlanma olmadığını gösteriyor. İstihdamı en çok destekleyen hizmetler sektöründe bırakın yeni istihdam yaratılmasını, mevcut işler de kaybedilmiş. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkanını da heba eder. Bugün Türkiye’de olan budur. Gerçek işsiz sayımız halen salgın öncesinin çok üzerinde. Erdoğan Şahsım Hükümeti işbaşı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 7,9 milyon civarında. İşgücüne düşük katılımla buna eklenmeyen ilave 1,5 milyon işsizi saymıyoruz bile. Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep, yüksek işsizlik sonuçtur’’ dedi.

İyi Partili Tatlıoğlu: ‘‘Şahlanan ekonomimiz değil işsizlikmiş’’

İşsizlikle ilgili değerlendirme yapan siyasetçilerden biri de İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tatlıoğlu, ‘‘Sadece Temmuz ve Ağustos aylarında işini kaybedip işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 400 bin. 2021'in ilk 6 ayında 160 bin kişi işsizlik ödeneğini hak ederken, bu sayı sadece Temmuz ve Ağustos aylarında 210 bin oldu. Yani şahlanan ekonomimiz değil, işsizlikmiş’’ ifadelerini kullandı.

''Vahim bir tablo''

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu belirtti ve "Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

"TÜİK ve Merkez Bankası’nın koltuklarında oturmanın yolu Erdoğan'ın istediği propaganda rakamlarını açıklamaktır" diyen Oluç, “Son iki senede kaç TÜİK ve Merkez Bankası başkanı değiştirildi, diye sorsam kimse tam rakamı söyleyemez. İstenen önlemleri almayan başkanlar rejimin istediği sonuçlar ortaya çıkabilsin diye değiştirilmektedir. Bürokrasinin görevi iktidara bir tür suni teneffüs vermek haline gelmiştir” diye konuştu.

