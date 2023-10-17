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İsrail hastane vurdu, muhalefetten katliama tepki yağdı: "Lanetliyorum! Katilsin! Terör stratejisi..."

17.10.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin muhalefet liderlerinden de tepki geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır" diyerek saldırıyı lanetledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de dünyaya çağrı yaptı.

İsrail hastane vurdu, muhalefetten katliama tepki yağdı: "Lanetliyorum! Katilsin! Terör stratejisi..."

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir. Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum" sözleriyle çağrı yaptı.

Muhalefet liderlerinden gelen tepkiler şöyle:

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Söz bitmiştir artık! İsrail kana doymuyor, vahşete devam ediyor; dünya kamuoyu ise sadece seyrederek bu suça ortak oluyor! Sözde(!) “demokrasi ve insan hakları” diyen Batı ülkeleri ne zaman uyanacak acaba? İsrail, Gazze’de bir kez daha hastane bombaladı; yüzlerce kardeşimiz şehit oldu. İslam dünyası da sadece kınayarak bu vebale ortak oluyor! Zalimin zulmüne engel olmak için Müslüman ülkeler ve Türkiye derhal harekete geçmelidir. Mazlumların uğradığı bu soykırıma son vermek için dünyayı ayağa kaldırmak hepimizin görevidir!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Ahli Arab hastanesine düzenlediği hava saldırısı açık bir savaş suçudur. Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki göstermeyen herkes bu katliamın sorumlusu konumundadır. Uluslararası kamuoyu hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan acilen tek ses olup bu kıyıma dur demelidir.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Zalimsin! Katilsin! Barbarsın! Vahşisin İsrail!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Hastane bombalamak da mı terörle mücadele? Gazze’de hastane bombalayarak 500 masum canı katleden eli kanlı İsrail’i lanetliyorum. Bunun adı savaş suçudur, bunun adı katliamdır, bunun adı devlet terörüdür. Son nefesime kadar Filistinli kardeşlerimin yanındayım.

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