Muhalefetten Parlamenter Sistem Hazırlığı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “asla vazgeçmeyeceğiz” mesajını verdiği başkanlık sistemine karşı muhalefet cephesi, parlamenter sisteme tekrar geçiş için hazırlıklar yürütüyor.

Erdoğan ve daha sonra bugün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hem erken seçim olasılığı hem de parlamenter sisteme geri dönülmesine kapıları sert biçimde kapatmasına rağmen muhalefet kararlılık mesajları veriyor. Türkiye’nin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında başkanlık sistemiyle yönetilmesine son verilmesi gerektiği yönündeki tartışma sürüyor.

Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü parti grup konuşmasında, muhalefet partilerince parlamenter sistem konusunda yürütülecek ortak çalışmayla geçiş sürecini hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı. TBMM’nin 1 Ekim'den itibaren yeni yasa dönemine başladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBM’M’de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil, milletin vekili olmasını isteriz. Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm üretirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birilerine teslim etmişse, o kişiler milletin vekili olamaz. Biz ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz’ derken ana felsefemiz bu. Milletvekili, milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. TBMM’de ihale takipçisi milletvekili olmamalı. O nedenle diyoruz, inşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Ahlakı getireceğiz. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Bunu yapacağız ve biz düşüncelerinden ötürü, inancından ötürü, kimliğinden ötürü hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Adımız ne? Halk Partisi, halkın partisi olacağız” dedi.

Muhalefet cephesinde bugün aynı zamanda liderler arasındaki görüşme trafiği ve parlamenter sisteme geçiş süreci için işbirliği mesajları verilmesi de gündemdeydi.

Akşener: "Adayımızı merak ediyorsanız seçimi ilan etmelisiniz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti ve burada muhalefet olarak gelecek seçimleri kazanmaya odaklandıkları mesajını verdi. Akşener, “Parlamenter sisteme dair hepimizin içine kendi renklerini kattığımız bir ilkeler bütünü ortaya çıktı, şekilleniyor. Bir seçime doğru gidiliyor. Bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerinden bir mücadele, bir rekabet ortamı oluşacak. Bunun üzerinde konuştuk. Bizler açısından son derece faydalı bir görüşme oldu. Türkiye 10 yıldır istişare etmeyi unuttu. İnsanlar istişare ettiği zaman Türkiye'nin sorunlarına dair, geleceğe dair pek çok konuda ortak fikirlere sahip olduğu, farklı fikirlerin de birbirini güçlendirdiğini anlamak mümkün oluyor. Bir tek kişinin; 'Ben istedim oldu' dediği bir Türkiye'de istişarenin önemi her şeyden fazla öne çıktı. Türkiye'de herkes huzur istiyor” diye konuştu.

Erdoğan ve Bahçeli’nin muhalefet partilerince Cumhurbaşkanlığı için kimin ortak aday olarak gösterileceği yönündeki eleştirilerine karşılık Akşener, ortak aday gösterilmesinde sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Bu nedenle parlamenter sisteme geçildikten sonra İyi Parti’nin iktidarını ve başbakan olacağını açıkladığını kaydeden Akşener, “Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin 24 saat merak ettiği konu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Bunu neden bu kadar çok merak ediyorlar? Türkiye'de ekonomi baş aşağı. Hukuk gitti, guguk oldu. Tüm bunlara kafa yormak varken 24 saat Millet İttifakı'nın adayını merak edip sıfatlar ekliyorlarsa bu işte bir durum var demektir. Psikolojik olarak Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini biliyor. Kendilerine tavsiyem hemen bir seçim kararı ilan etsinler. 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler. Kendilerine bu fikir jimnastiğinde başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Babacan: "Partili Cumhurbaşkanı’na son vereceğiz, eskiye dönmeyeceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, dün DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile birlikte parlamenter sistemle ilgili hedeflerini kamuoyuna açıkladı.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in ülkemizi içinde bulunduğu çoklu kriz ortamından çıkartacak en önemli araç olduğuna inanıyoruz” diyen Babacan, “Bu topraklarda 100 yılı aşkın süredir devam eden bir demokrasi anlayışı, bilinci var. Köklü demokrasi tarihimiz, sayısız badireler atlattı. Bugün ise farklı bir demokratik gerileme sürecinin içindeyiz. Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme davet ediyoruz. Amacımız asla geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sistemlere geri dönmek değildir. Eski sistemin, eksik demokrasisiyle yetinmeyeceğiz. Kağıt üstünde parlamenter sistem olan, ancak uygulamada, hak ve özgürlüklerimizi gasp eden, yönetimde sürekli krizlere yol açan eski sistemi de elimizin tersiyle itiyoruz. Kim ‘eskiye dönüş’ diyorsa yalan söylüyor” dedi.

Nasıl bir parlamenter sistem öngördükleriyle ilgili “eskisi gibi değil” vurgusunda bulunan Babacan, “Meclis’in yasama ve denetleme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacağız. Kanun yapım sürecini demokratikleştireceğiz. Meclis’in yürütmeyi denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Meclis’in bütçe hakkını teminat altına alacağız. Yasamayı güçlendirirken, yürütmeyi zayıflatmayacağız. İstikrarlı bir yönetim sağlamak amacıyla cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlardan oluşan bir yürütme organı oluşturacağız. Yürütmeye dair icra yetkilerinin bakanlar kurulu tarafından kullanılmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız. Partili Cumhurbaşkanı uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının hem toplumun farklı kesimleri hem de Meclis’teki partiler karşısındaki tarafsızlığını tam anlamıyla sağlayabilmek için yalnızca bir dönem ve yedi yıl için seçilmesi kuralını esas alıyoruz” bilgisini verdi.

Babacan, Türkiye’de ötekileştirme duygusu uyandıran tüm uygulamalara son vereceklerini vaadini paylaştı

