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Muhalefetten S-400 Alımına Destek

13.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dün Rusya’dan teslim aldığı S-400 hava savunma füze sistemini ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere muhalefet sahiplenirken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulanma çağrısına Twitter üzerinden yanıt verdi

Muhalefetten S-400 Alımına Destek

Türkiye’nin dün Rusya’dan teslim aldığı S-400 hava savunma füze sistemini ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere muhalefet sahiplenirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ülke güvenliğini sağlamak hak” görüşünü paylaştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD Senatosu başta olmak üzere Amerika’da Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik tepkilere karşılık “coğrafya” anımsatması yaptı. ABD Senatosu’nun yaptırım yaklaşımı sergilemekten öte önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye bir ateş çemberi içinde” diyerek Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama hakkıyla Rusya’dan savunma sistemi almasını desteklediklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin yaptığı Adalet Parkı’nın açılışında soru üzerine Ankara’ya dünden itibaren teslimat süreci başlayan S-400 hava savunma füze sistemini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Yurt içinde, yurt dışında sağlamak zorundadır, bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbette ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senato’nun ve diğer siyasal organların Trump’a yönelik, ‘Türkiye’ye baskı kurulmalı’ diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye’nin hakkıdır, hukukudur” dedi.

​Akşener: “Milli güvenliğimiz açısından elzemse elbette alınmalıdır”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin son açıklamasında “Bu konuda bilgimiz olmadığı için net bir fikrimiz de yok. Milli güvenliğimiz açısından elzemse elbette alınmalıdır. Türk Milleti'nin güvenliği riske atılamaz. Ama emin olun, ne amaçla alınıyor, ne için kullanılacak bilgimiz yok. Süreci şahsi bir alışveriş gibi yürütüyorlar” ifadesini kullanmıştı. Akşener, Türkiye’nin savunma ihtiyacını karşılamasına değil ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile satın alma sürecini yürütme biçimini eleştirmişti.

​Bahçeli’den “CHP S-400 alımına karşı” yorumu

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, konuyu bugün Kütahya ziyaretindeki konuşmasında değerlendirdi. Ancak CHP ve Kılıçdaroğlu’nun S-400 hava savunma füze sistemi alımına destek vermesine rağmen Bahçeli’nin, CHP’yı bu alıma karşı olmakla suçlaması dikkat çekti. Bahçeli, hükümete destek verirken CHP’nin füze alımına karşı olduğunu söylediği açıklaması özetle şöyle idi: “Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız. Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400’e FETÖ’cü alçaklar karşıdır. S-400’e PKK’lı caniler karşıdır. S-400’e küresel güçler karşıdır. S-400’e CHP-İP-HDP karşıdır. Yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400’ün Saray’ın savunulmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir. Onlar için ne FETÖ, ne de PKK tehdidi söz konusu değildir. Çünkü bu ülkeye de, bu vatana da, bu millete de yabancılardır. S-400 Füze Savunma Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasından memnuniyet duyduğumuzu da kararlılıkla ifade etmek istiyorum”.

​Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’tan Kongre’ye yanıt

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun "Türkiye, S-400 aldığı için yaptırım uygulanmalı" çağrısına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Kılıç, mesajında "Türkiye'nin yaptığı, acil olarak ihtiyaç duyulan hava savunma sistemi için teknik ve ekonomik bir karar almak" dedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun dün attığı Twitter mesajında, Türkiye’nin “(ABD ve NATO’yla) ittifak ve yakın işbirliği yerine Rusya ve (Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in tarafını seçtiği” iddia ediliyor ve ABD dışişleri ve savunma bakanlıklarına hem Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması hem de Türk vatandaşlarına yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyordu.

Bu iddiayı “Kararın Türkiye’nin stratejik geleceğiyle ve ABD, NATO ya da Rusya arasında bir tercihle ilgisi yok” şeklinde yanıtlayan Kılıç, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun olayı algı ve sunum biçiminin “hatalı ve aldatıcı” olduğunu savundu.

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