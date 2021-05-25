Muhalefetten savcılara çağrı: Harekete geçin

Muhalefet partileri, savcılığın harekete geçmesini ve erken seçime gidilmesini istiyor.Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri olmakla aranan Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların araştırılmasını istedi. Peker'in "AKP'li bir vekile ayda 10 bin dolar rüşvet verdiği" iddiasının araştırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa Meclis Başkanı onu ortaya çıkarmak zorundadır. Süleyman Soylu bu ismi açıklamak zorundadır. Savcı çağırırsa söyleyecekmiş, hangi savcı kardeşim? Kör sağır dilsiz olmuşlar talimat bekliyorlar" dedi. Sözlerini "10 bin dolar rüşveti mafyadan alıyorlar. Eğer mafya bir siyasetçiyi besliyorsa her ay en az 100 bin dolar para kazanıyordur. Saray'da tam bir Bizans entrikaları var. Mafya, yeraltı örgütleri çarşaf çarşaf açıklama yapıyorlar. Herkes dikkatle izliyor. Niçin? Devlet saydam olmadığı için" diye sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun var, demektir. İktidarda sorun var, demektir. Mafya ile siyasetçi kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarı olur. Bütün dünya bizimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirdiklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Büyük miktarda yakalanan uyuşturucular var. Kişiler belli, kurumlar belli bir cumhuriyet savcısı bile dava açamıyor" iddiasında bulundu. "Devleti mafyaya teslim eden Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı da yaptı. Kılıçdaroğlu, "Haydi Erdoğan, vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Allah'ını seviyorsan seçimden kaçma. Korkunun ecele faydası yok. Er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır" dedi. HDP'den de erken seçim çağrısı HDP'nin TBMM grup toplantısında da gündem Peker'in iddialarıyla birlikte tartışılan mafya-siyaset-devlet ilişkileriydi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup toplantısında yaptığı konuşmada, 90'larda ortaya çıkan Susurluk skandalına değinerek "Çeyrek asır sonra Türkiye, AKP-MHP iktidarında bir kez daha siyaset-bürokrasi-mafya ilişkileriyle, ürettiği suç karanlığıyla karşı karşıyadır" dedi. "Bugün ortaya saçılan çete-mafya ilişkileri de yine Kürt sorunda çatışmalı sürecin tırmandırıldığı 2015 konseptinin yarattığı zemin üzerinde yükselmiştir" ifadelerini kullanan Buldan, "Kürt sorunu çözülmeden, sistem demokratikleştirilmeden, hukukun üstünlüğü sağlanmadan çete-mafya-siyaset ilişkilerinin sol bulmayacağını" vurguladı.

Muhalefete "ortak itiraz" çağrısı yapan Buldan, mecliste araştırma ve soruşturma komisyonları kurulması gerektiğini belirterek "Parlamento istese bunu yapar. Bu parlamento, bu suçların örtbas edilemeyeceğini gösteren güçlü bir irade ortaya koymalıdır" dedi. Buldan ayrıca Susurluk dosyasının da yeniden açılmasını ve Susurluk Raporu'nda sansürlenen bölümlerin açıklanmasını istedi. İktidara da erken seçim çağrısı yapan Buldan, "İlk yapılması gereken ülkenin derhal erken seçime götürülmesidir. HDP olarak çağrımızı yeniliyoruz. Türkiye mutlaka seçime gitmelidir. Türkiye bu çeteleşmiş, mafyalaşmış düzenle bir gün dahi birlikte yaşayamaz" şeklinde konuştu. Babacan: Savcıları göreve çağırıyorum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün bir basın toplantısı düzenleyerek mafya-siyaset-devlet üçgenindeki meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi. "Tüm hukuk ve yargı temsilcilerini ülkemize hep birlikte sahip çıkmak için göreve çağırıyorum. Savcılarımızı göreve çağırıyorum" diyen Babacan, savcıların harekete geçmek için sinyal beklemesine gerek olmadığını söyledi. TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerine de seslenen Babacan, derhal bir soruşturma komisyonu kurulması ve iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.