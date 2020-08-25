Muhalefetten Takviye Hazır Kuvvetler birimine eleştiri

Takviye güçlerin, toplumsal etkinliklerde görevlendirilmesi öngörülüyor.Ankara'dan sonra İstanbul'da da kurulan Takviye Hazır Kuvvetler Müdürlüğü'ne muhalefet partileri tepki gösterdi. Emniyet bünyesindeki Takviye Hazır Kuvvetler birimine bağlı polislerin, miting, basın açıklaması, bazı spor müsabakaları gibi toplumsal etkinliklerde görevlendirilmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanlığı "hızlı hareket edebilen mobil bir birim oluşturulup tasarruf edildiğini" belirtiyor. Bu birime neden ihtiyaç duyulduğunu soran muhalefet partileri ise, "iktidara hizmet edecek yeni birimin" oluşturulduğunu savunuyor.

