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Muhalif lider Guaido tekrar Venezuela’da

05.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Muhalefet lideri Juan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı destek toplamak için çıktığı Latin Amerika seyahatinden döndü.

Muhalif lider Guaido tekrar Venezuela’da

Maduro Guaido'nun tutuklanabileceği mesajını verdi.Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Venezuela'yı terk eden muhalefet lideri Juan Guaido ülkeye geri döndü. Başkent Caracas’taki Maiquetia uluslararası havaalanına iniş yapan Guaido'yu içinde ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de bulunduğu bir grup karşıladı. Burada halka seslenen muahlefet lideri, "Halk sizin yanınızda" dedi.

Guaido daha sonra başkentin Las Mercedes bölgesinde destekçilerine seslendi. "Her zamankinden daha güçlü" olduklarını ifade eden Guiado, "Tüm dünya Venezuela'nın özgürlük için verdiği savaşı destekliyor" dedi.

Yurt dışına çıkış yasağı olan Guaido'nun ülkeye girişi sırasında tutuklanmasından endişe ediliyordu. Devlet Başkanı Maduro, Caracas’a döndüğü takdirde Guaido hakkında cezai takibat başlatılacağını söyleyerek, "Dilediği gibi gidip dönemez, yargı yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı" demişti.

Guaido, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Kolombiya sınırındaki insani yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere 23 Şubat’ta Kolombiya’ya gitmişti. Muhalefet lideri Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'a ziyaretlerde bulundu.

ABD: Guaido'ya desteğimiz tam

Guaido'nun ülkeye dönüşü sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden de açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter paylaşımında, ABD'nin Guaido'ya desteğini yineledi. Bolton paylaşımında, "Muhalefet lideri güvenli bir şekilde ülkeye döndü ve halkın demokratik geleceği için mücadelesine devam edecek. ABD, Guaido ve Ulusal Meclisi desteklemektedir. (Guaido'nun) güvenliği garanti altına alınmalıdır. Tüm dünya izliyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Guaido'nun ülkeye dönüşü öncesi benzer bir açıklama yapmıştı. Pence, Twitter'da paylaştığı mesajda, Guaido'nun "güvenli dönüşüne yönelik herhangi bir tehdit, şiddet ya da göz korkutmaya hoşgörü gösterilmeyecek ve ağır bir karşılık verilecek" ifadesine yer vermişti.

Venezuela’da muhalefetin ağırlıkta olduğu Ulusal Meclis’in başkanı olan Guaido 23 Ocak tarihinde ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu ilan etmişti. Başta ABD olmak üzere birçok Güney Amerika ve Avrupa ülkesi Guaido'ya destek veriyor. Çin, Rusya, Küba, Bolivya, Nikaragua ve Türkiye ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ülkeler.

dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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