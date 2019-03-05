Muhalif lider Guaido tekrar Venezuela’da

Maduro Guaido'nun tutuklanabileceği mesajını verdi.Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Venezuela'yı terk eden muhalefet lideri Juan Guaido ülkeye geri döndü. Başkent Caracas’taki Maiquetia uluslararası havaalanına iniş yapan Guaido'yu içinde ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de bulunduğu bir grup karşıladı. Burada halka seslenen muahlefet lideri, "Halk sizin yanınızda" dedi.

Guaido daha sonra başkentin Las Mercedes bölgesinde destekçilerine seslendi. "Her zamankinden daha güçlü" olduklarını ifade eden Guiado, "Tüm dünya Venezuela'nın özgürlük için verdiği savaşı destekliyor" dedi.

Yurt dışına çıkış yasağı olan Guaido'nun ülkeye girişi sırasında tutuklanmasından endişe ediliyordu. Devlet Başkanı Maduro, Caracas’a döndüğü takdirde Guaido hakkında cezai takibat başlatılacağını söyleyerek, "Dilediği gibi gidip dönemez, yargı yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı" demişti.

Guaido, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen Kolombiya sınırındaki insani yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere 23 Şubat’ta Kolombiya’ya gitmişti. Muhalefet lideri Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'a ziyaretlerde bulundu.