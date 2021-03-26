Muhalif Lider Guaido’ya 7 Milyar Dolarlık Soruşturma

Bu çerçevede başta ABD, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere Venezuela’nın yurtdışı varlıkları donduruldu ve bu fonların serbest bırakılmasının izni gibi konularda muhatap olarak Juan Guaido alınıyor.

Juan Guaido önderliğindeki muhalefetin, iktidardaki Maduro hükümetinin meşru olmaması, yolsuzluklara bulaşması, kaynakları kötüye kullanması, yasadışı etkinlikler içinde olması gibi gerekçelerle hükümet üzerindeki baskıların arttırılması talebi uluslararası camiada kabul gördü.

Amerika ve Avrupa kıtasındaki birçok ülke Venezuela’nın meşru başkanı olarak 2019’da kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden, eski Ulusal Meclis başkanı muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyor.

Sorunun kaynağı Venezuela’da 2019 yılında ikinci kez göreve gelen Nicolas Maduro’nun seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle çoğu Amerika ve Avrupa’da olan 60 civarında ülke tarafından ülkenin meşru devlet başkanı olarak görülmemesinde yatıyor.

Venezuela Başsavcılığı, Venezuela’nın yaklaşık 7 milyar dolarlık yurtdışı varlıklarının muhalif lider Juan Guaido tarafından alıkonulduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Sözkonusu ülkeler bu yaptırımların gerekçesi olarak Venezuela’da işlenen insan hakları ihlallerini gösteriyor ve uygulanan ekonomik yaptırımların ülkede adil ve şeffaf başkanlık seçimlerine ve demokrasinin yeniden inşasına hizmet ettiğini savunuyor.

Hükümet yetkilileri Venezuela’nın yurtdışında dondurulmuş 7 milyar dolarlık varlığı bulunmasına rağmen hükümetin bu kaynaklara erişemediğini ve bu durumun başta aşı tedariği ve pandeminin yarattığı zorluklarla mücadele olmak üzere Venezuelalılar'ı olumsuz etkilediğini iddia ediyor.

İddianamede Juan Guaido ve ona yardım eden kişiler hakkında vatan hainliği, görevi kötüye kullanma, kara para aklama, yolsuzluk, halkı galeyana getirme, terörizm, yasadışı silah kaçakçılığı gibi farklı suçlamalar yer alıyor.

Juan Guaido ve ekibi henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

