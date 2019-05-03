Muhalif lider Lopez saklandığı elçilikten Maduro’ya meydan okudu

Muhalif lider Leopoldo Lopez, Venezuela adaletinin tutuklama kararı çıkarmasından sonra Karakas’taki İspanya Büyükelçiliği’nde basın mensuplarına konuştu. İltica talep etmeyeceğini açıklayan Lopez, "Halkla ve silahlı kuvvetlerle, ülkemizi kurtaracağız" dedi.

Muhalefet lideri Leopoldo Lpez yeniden ortaya çıktı. Salı günü yaptıkları darbeden sonuç alamayan muhalif lider Leopoldo Lopez bu kez de, "hukuksuzluğun sona ermesini taahhüt eden generallerle toplantılar yaptım" açıklamasını yaptı. Saklandığı başkent Karakas’taki İspanyol Büyükelçisi Jesus Silva’nın evinde basının karşısına çıkan Lopez, "Üç haftadan fazla bir süredir evimde, komutanlar, generaller, silahlı kuvvetlerin farklı bileşenlerinin temsilcileriyle görüşmeler yaptım. Katkıda bulunmaya söz verdiler" ifadelerini kullandı.

Askerleri yakından tanıdığını iddia eden darbeci muhalif lider Lopez, "Onların duygularını biliyorum. Çocukları çöpten yemek yerken görmek yüzünden acı çektiklerini biliyorum. Yıllar süren bir kariyer yaptıktan sonra çocuklarına ilaç temin edemediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Saklandığı İspanya elçiliğinden, henüz isyan etmemiş üniformalı askerlere, "Bu mücadelenin temel bir parçasısınız, yalnız değilsiniz. Askeri sektörlerden daha fazla hareket olacak. Bu diktatörlük sona erecek" iddiasını ortaya attı.

İki yıl boyunca tecrit edildiğini ve ev hapsinde işkence çektiğini iddia eden darbeci muhalif lider, "Hapis cehennemine geri dönmek istemiyorum ama ondan da korkmam. Emin olun. Maduro’dan korkmadığım gibi" sözlerini kullandı.

İspanya Lopez’i teslim etmeyecek

Öte yandan, darbeci lider Leopoldo Lopez’i Karakas’taki elçiliğinde saklayan İspanya hükümeti, muhalif ismin teslim edilmeyeceğine dair güvence verdi. Madrid yönetimi, mülteci konumundaki muhalefet lider Lopez’in tutuklanmasını emreden Maduro rejimi ile işbirliği yapma niyetinde olmadığını açıkladı. Lopez de İspanya’dan sığınma hakkı istemeyeceğini açıkladı.

