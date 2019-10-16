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Muhalif milletvekilleri Carrie Lam'i kürsüde konuşturmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, parlamentodaki konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamadı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, parlamentodaki konuşmasını muhalif milletvekillerinin protestoları nedeniyle kürsüden yapamadı.

Aylardır reform talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösterilere sahne olan bölgede her yıl olduğu gibi Lam'in parlamentoya sesleneceği oturuma, Hong Kong Baş Yöneticisini elleri kanlı gösteren posterler taşıyan muhalif milletvekillerinin bağırarak sloganlar atması üzerine önce ara verildi, oturum daha sonra askıya alındı.

Konuşmasına başladıktan sonra muhalif milletvekillerinin yüksek sesli protestoları nedeniyle kürsüden ayrılan, birkaç dakika sonra tekrar kürsüye çıkan Carrie Lam'in konuşmasına izin verilmedi.

Lam'in konuşması planlanandan 75 dakika sonra video bağlantısı yoluyla parlamentodaki ekranlara yansıtıldı. Videoda Hong Kong Baş Yöneticisinin sağında Çin solunda da Hong Kong bayrağı yer aldı.

Video konuşmasında Hong Kong'un "büyük bir krizden" geçtiğini, "insanların 'Hong Kong normale dönecek mi?" diye sorduğunu dile getiren Lam, 7 buçuk milyonluk nüfusa bölgeyi "el üstünde tutma" çağrısında bulundu.

"Süren şiddet ve nefretin yaygınlaşmasının, Hong Kong'un temel değerlerini aşındıracağını" ifade eden Lam, 50 dakikalık konuşmasında bölgede bütçeye uygun ev sıkıntısının üstesinden gelinmesi dahil diğer sosyal refah konularına değindi.

Hong Konglu muhalif milletvekili Tanya Chan, bölgede yaşanan sorunlardan Lam'i sorumlu tutarak "Carrie Lam'in görevini bırakmasını ümit ediyoruz. Yönetme kabiliyeti yok. Baş yönetici olmaya uygun değil." dedi.

Oturumda, bölgedeki protestoların fitilini ateşleyen tartışmalı zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının resmen geri çekilmesi de planlanıyordu.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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