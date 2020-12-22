HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

22.12.2020 00:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıkladı.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıkladı.

Navalni görüşmeyi YouTube kanalında yayınlarken araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat de kayıt sırasında Navalni'nin yanında olduklarını ve kayıtların gerçek olduğunu duyurdu.

Navalni Ağustos ayında bir Rusya'da bir uçaktayken bayılmış, ölümden döndükten sonra Almanya'da tedavi olmaya başlamıştı.

Bellingcat'e göre Navalni'nin kandırdığı Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı Konstantin Kudryavtsev, Noviçok zehrini Navalni'nin iç çamaşırlarına koyduklarını söyledi.

Kudryavtsev suikast girişiminin başarısız olmasında uçak pilotunun zehirlenmeyi öğrenince uçağı derhal indirmesi ve indikleri Omsk kentindeki ilkyardım ekibinin müdahalesinin etkili olduğunu anlattı.

Kudryavtsev olayın ardından Navalni'nin kıyafetlerini alıp kanıtları yok etmek için Omsk'a gönderildiğini söyledi.

BBC Moskova Muhabiri Steven Rosenberg, zehirlenme olayıyla bir bağlantısı olduğunu reddeden Moskova yönetimi için bu ses kaydının yeni bir utanç olduğunu aktarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskınıSkandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını
17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Joe Biden kameraların önünde koronavirüs aşısını oldu

Joe Biden kameraların önünde aşı oldu

Pakistan'da skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 Ukrayna’ya da sıçradı

Mutasyona uğrayan virüs bir ülkeye daha sıçradı

İngiltere Başbakanı Johnson: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

İngiltere Başbakanı: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.