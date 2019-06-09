Muhalif Suriyeli futbolcu için gıyabi cenaze namazı

İSTANBUL (AA) - Rejim güçleriyle yaşanan çatışmalarda dün hayatını kaybeden Suriye iç savaşının sembol isimlerinden Suriyeli eski milli futbolcu ve müzisyen Abdülbaset el Sarut için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Fatih camisinde toplanan grup ikindi namazının ardından Sarut'un gıyabi cenaze namazını kılmak için bir araya geldi.

Sarut için tekbir getiren ve sloganlar atan grup, namazın ardından dağıldı.

Türkiye'de 25 senedir ikamet eden ve Sarut'u yakından tanıyan Suriyeli aktivistlerden İman Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarut'un öldürülmesinin kendilerini devrim yolunda daha da motive ettiğini söyledi.

Bedir, "Kendisiyle en son Türkiye'ye geldiğinde belgesel çalışmaları için de bir araya gelmiştik. Çok mütevazi biriydi. Bodrum katında yaşıyordu savaşta 4 kardeşini ve babasını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman mücadeleden geri adım atmadı. En son kendisi de şehitlik mertebesine ulaştı. Annesi hem kocasının hem de tüm evlatlarını kaybetti. Bizler şehitlerimizin yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.