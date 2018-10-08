‘Muhalifler Ağır Silahlarının Tamamını İdlib’den Çekti’

Anadolu Ajansı’na konuşan bazı Türk yetkililer, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı kapsamında Suriyeli muhaliflerin ağır silahlarının tamamını Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib’den çektiklerini söyledi.

Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakat, Suriye hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki cephe hattını askerden arındırmayı öngörüyor. İdlib, Suriye’de isyancıların son kalesi konumunda.

Türkiye destekli muhaliflerin çatı grubu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Sözcüsü Naci el Mustafa, geçen ay varılan İdlib anlaşmasına uyacaklarını Pazar günü bildirmişti. Mustafa açıklamasında 15-20 kilometrelik cephe hattının 15 Ekim’e kadar silahsızlandırılmasını umduklarını söylemişti.

Mustafa, muhaliflerin hafif ve orta ağırlıktaki silahlarıyla bazı üslerini koruyacaklarını belirtmişti.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü neredeyse tüm ağır silahların İdlib’in güneyinden çıkartıldığını kaydetti.

Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdurrahman, El Kaide bağlantılı militanların ve diğer cihatçıların da ağır silahlarını bölgeden çıkarttıklarını aktardı.

İdlib’deki en büyük silahlı muhalif grup olan El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam anlaşmaya uyup-uymayacağını henüz açıklamadı.

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat Suriye hükümetinin olası bir İdlib saldırısının önüne geçmiş oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İdlib’e olası bir saldırının 3 milyon nüfuslu bölge için büyük felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.

