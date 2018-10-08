HABER

‘Muhalifler Ağır Silahlarının Tamamını İdlib’den Çekti’

08.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı’na konuşan bazı Türk yetkililer, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı kapsamında Suriyeli muhaliflerin ağır silahlarının tamamını Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib’den çektiklerini söyledi

‘Muhalifler Ağır Silahlarının Tamamını İdlib’den Çekti’

Anadolu Ajansı’na konuşan bazı Türk yetkililer, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatı kapsamında Suriyeli muhaliflerin ağır silahlarının tamamını Suriye’nin kuzey batısındaki İdlib’den çektiklerini söyledi.

Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakat, Suriye hükümet güçleri ve muhalifler arasındaki cephe hattını askerden arındırmayı öngörüyor. İdlib, Suriye’de isyancıların son kalesi konumunda.

Türkiye destekli muhaliflerin çatı grubu Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Sözcüsü Naci el Mustafa, geçen ay varılan İdlib anlaşmasına uyacaklarını Pazar günü bildirmişti. Mustafa açıklamasında 15-20 kilometrelik cephe hattının 15 Ekim’e kadar silahsızlandırılmasını umduklarını söylemişti.

Mustafa, muhaliflerin hafif ve orta ağırlıktaki silahlarıyla bazı üslerini koruyacaklarını belirtmişti.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazartesi günü neredeyse tüm ağır silahların İdlib’in güneyinden çıkartıldığını kaydetti.

Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdurrahman, El Kaide bağlantılı militanların ve diğer cihatçıların da ağır silahlarını bölgeden çıkarttıklarını aktardı.

İdlib’deki en büyük silahlı muhalif grup olan El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir Şam anlaşmaya uyup-uymayacağını henüz açıklamadı.

Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat Suriye hükümetinin olası bir İdlib saldırısının önüne geçmiş oldu. Birleşmiş Milletler (BM) İdlib’e olası bir saldırının 3 milyon nüfuslu bölge için büyük felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.

PARTNERRüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?Rüyada ölmüş yakınlarımızı görmek ne demek?
Brezilya’da İlk Turun Galibi Aşırı Sağcı Aday Kongre Desteği ArıyorBrezilya’da İlk Turun Galibi Aşırı Sağcı Aday Kongre Desteği Arıyor
Facebook’tan İlk Ev İçi Akıllı CihazFacebook’tan İlk Ev İçi Akıllı Cihaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.