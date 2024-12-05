Muhalifler bu sefer de Hama'ya girdi! Kilit öneme sahip...

Suriye'de 27 Kasım tarihinde muhaliflerin başlattığı Esad karşıtı operasyonları dünya yakından takip ediyor. Geçen her saat haritanın değiştiği Suriye'de muhalifler bu sefer de kilit öneme sahip Hama'ya giriş yaptı.

TEK ÇIKIŞ GÜNEY'DE

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’dan sadece güneydeki Humus’a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama’nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama’da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab’ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama’daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.

Hama, Halep, Humus ve Şam’ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

MUHALİFLER HAMA'DA!

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre muhalifler Hama'ya giriş yaptı.

Kaynak: Reuters-İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır