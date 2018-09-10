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Muhalifler füzeyle rejim helikopterini vurdu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

SURİYE’de muhalifler, Hama kentindeki Hama Askeri Havaalanı ile rejim birliklerinin konuşlu olduğu Mucenzerat Okulunu hedef aldı.

HAMA (Suriye), (DHA)- SURİYE’de muhalifler, Hama kentindeki Hama Askeri Havaalanı ile rejim birliklerinin konuşlu olduğu Mucenzerat Okulunu hedef aldı. Muhaliflerin rejim güçlerine yaptığı Grad füzeli misillemede iddiaya göre, içerisinde varil bombası bulunan helikopter isabet aldı ve meydana gelen patlamada bir asker öldü, çok sayıda araçta da hasar oluştu.
İdlib ve Hama kırsalında son günlerde havadan ve karadan ateş altına alınan muhalifler, akşam saatlerinde misilleme amacıyla rejim güçlerinin konuşlu olduğu alanlara füzelerle saldırdı. Muhaliflerin İdlib’in güneyindeki çeşitli noktalardan Grad füzeleriyle yaptığı misillemede Hama Askeri Havaalanı ile rejim birliklerinin konuşlu olduğu Mucenzerat Okulu hedef alındı. Muhaliflerin ateşlediği füzelerden biri Hama Askeri Havaalanı'nda içerisinde varil bombası bulunan helikoptere isabet etti. Helikopterdeki varil bombasının patlamasıyla iddiaya göre, havaalanında bulunan çok sayıda araç hasar gördü, bir Suriye askeri de yaşamını yitirdi. Mucenzerat Okuluna yönelik füzeli saldırıda ise herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.
REJİM GÜÇLERİ KARADAN VURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan, rejim güçleri ise gün boyu muhaliflerin bulunduğu alanları tank, havan ve roketlerle ateş altına aldı. İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzey ve kuzeydoğusunda konuşlu rejim birlikleri gün boyunca muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun, Temana, Tehdaya, Eltah, Hayş ve Sikeyk köylerine yönelik saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi.

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