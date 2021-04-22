Muhalifler sokaklara döküldü, yüzlerce gözaltı var!

Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en açık şekilde eleştiren Navalny'nin destekçileri, muhalif liderin yakında hayatını kaybetmesinden korkuyor ve kendisine uygun tıbbi müdahalenin yapılmasını talep ediyor.

Yetkililer ise Navalny'nin diğer herhangi bir mahkum gibi tedavi gördüğünü öne sürerek yapılan gösterilerin yasa dışı olduğunu belirtti.

Ülkedeki protestoları ve tutuklamaları izleyen OVD-Info isimli bağımsız grup, mitingler nedeniyle onlarca farklı noktada düzenlenen gösterilerde 199 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Daha sonra gözaltına alınanların sayısının bini bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, rakamın artabileceği belirtildi.

Başkent Moskova'da Kremlin Sarayı yakınında yapılması planlanan gösteri öncesi Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh ile yakın arkadaşı Lyubov Sobol, gösterilerden saatler önce evlerinin yakınında gözaltına alındılar.

Halen açlık grevinde olan Navalny'nin durumu ile ilgili ABD, Batı ülkeleri ve Birlemiş Milletler'den birbiri ardına açıklamalar geldi.

Ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatlarının sınır dışı edilmesi ve Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle Batı ile ilişkilerinde Soğuk Savaş'tan bu yana en sıkıntı dönemini yaşayan Rusya, Aleksey Navalny'nin neden cezaevinde tutulduğu ile ilgili soruların ve eleştirilerin hedefinde.