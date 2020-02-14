Muhalifler Suriye Ordusuna Ait Helikopteri Düşürdü

Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalif güçler tarafından rejime ait bir helikopter düşürüldü. Anadolu Ajansı, helikopterin Halep’ten uçuşa geçtikten sonra kentin batısında, İdlib bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi. Suriyeli askeri yetkililer de helikopterdeki iki kişinin öldüğünü aktardı.

Muhalif güçlerden bir kaynakla bölgedeki tanıkların Reuters haber ajansına aktardıklarına göre, helikopterin düşürüldüğü Cuma günü, Rus jetleri de Halep’in batısındaki bu bölgeyi hedef almıştı. Ancak Rus jetlerin helikopterin düşürülmesinin ardından bölgeyi terkettiği belirtiliyor.

Suriyeli askeri yetkililer de helikopterin Halep’in batısında düşürüldüğünü açıkladı ve helikopterdeki iki görevlinin de öldüğünü aktardı. Suriye devlet medya kuruluşlarına konuşan ve ismi açıklanmayan Suriyeli bir askeri yetkili askeri helikopterin “düşman roketiyle” vurulduğunu söyledi.

Rusya destekli Suriye rejim güçleriyle Türkiye destekli muhalifler arasındaki gerilimin tırmandığı İdlib’de, Nayrab’da Salı günü de muhalifler tarafından bir helikopter düşürülmüştü.

